  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ailelerimiz için Saraçhane’deyiz
Aktüel

Ailelerimiz için Saraçhane’deyiz

150 STK, LGBT sapkınlığına karşı sahaya iniyor. “Büyük Aile Buluşması” kapsamında Eylül ayı boyunca Türkiye çapında çeşitli eylemler düzenleyecek olan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, bugün 11.30’da Fatih Saraçhane Parkı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 11:34:00 -
Ailelerimiz için Saraçhane’deyiz

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin yarınlarını hedef alan, aile kültürümüzü yok etmek için 4 koldan saldıran, neslimizi dejenere etmeye çalışan LGBTİ gibi şer güçlere karşı milli STK’lar harekete geçti. Gelecek nesilleri küresel ve emperyalist lobilerin dayatmalarına karşı korumak için 150 TSK sahaya iniyor. “Büyük Aile Buluşması” kapsamında Eylül ayı boyunca ülke çapında eylemler düzenleyecek olan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, bugün 11.30’da Fatih Saraçhane Parkı’nda bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek. Toplantıda; Hüdayi Vakfı, İsmailağa, Hakyol, Hayrat, İDDEF, Siyer Vakfı, Yedi Hilal, TUGVA, Ülkü Ocakları, Yesevi Alperenler, Osmanlı Ocakları, İHH, İstanbul Aile Vakfı, HayDer gibi birçok STK temsilcisi hazır bulunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23