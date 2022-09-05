Ailelerimiz için Saraçhane’deyiz

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Türkiye’nin yarınlarını hedef alan, aile kültürümüzü yok etmek için 4 koldan saldıran, neslimizi dejenere etmeye çalışan LGBTİ gibi şer güçlere karşı milli STK’lar harekete geçti. Gelecek nesilleri küresel ve emperyalist lobilerin dayatmalarına karşı korumak için 150 TSK sahaya iniyor. “Büyük Aile Buluşması” kapsamında Eylül ayı boyunca ülke çapında eylemler düzenleyecek olan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, bugün 11.30’da Fatih Saraçhane Parkı’nda bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek. Toplantıda; Hüdayi Vakfı, İsmailağa, Hakyol, Hayrat, İDDEF, Siyer Vakfı, Yedi Hilal, TUGVA, Ülkü Ocakları, Yesevi Alperenler, Osmanlı Ocakları, İHH, İstanbul Aile Vakfı, HayDer gibi birçok STK temsilcisi hazır bulunacak.