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Aileleri barıştırmak isteyen muhtar canından oldu

Kars'ta meydana gelen talihsiz olayda kaçarak evlendiği için ailesiyle arası açılan kızı ve ailesini barıştırmak isteyen muhtar açılan ateş sonucu kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:31
Aileleri barıştırmak isteyen muhtar canından oldu

Kars'ta kaçarak evlenen genç kız ile ailesini barıştırmak isteyen muhtar, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluca köyünde ikamet eden F.Y. (21), başka bir köyde yaşayan Ş.V. (28) ile kaçarak evlendi.

Kozluca Köyü Muhtarı Hasan Yiğitpaşa (66), F.Y'yi, kaçtığı için arasının açıldığı ailesiyle barıştırmak istedi. Bunun üzerine muhtar, F.Y'yi alarak babasının evine geldi.

HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTERKEN...

F.Y'nin ağabeyi Ahmet Y'nin barışmak istememesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ahmet Y, silahla havaya ateş etmek isterken kazara köy muhtarı Yiğitpaşa'yı vurdu.

Ağır yaralanan muhtar, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğitpaşa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ahmet Y, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 22:31
  1. Kars
  2. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi
  3. kaza kurşunu

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