Ailelere ’rota virüsü’ uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Serap Savar, rota virüsününçoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda ishale neden olan bir virüs olduğunubelirterek, "Tüm dünyada her yıl 600 bin çocuğun ölümüne sebep olur ve özelliklebunların yüzde 85’i bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ölümler en sık 2yaş altında görülebilmektedir” dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı SerapSavar, rota virüsüyle ilgili aileleri uyararak, virüsün belirtilerini ve tedavi yollarınıanlattı. “Rota virüsü çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda ishale nedenolmaktadır" diyen Savar, “Rota virüsü enfeksiyonu erken çocukluk döneminde ciddihastalıklara ve hastanede yatışa sebebiyet verdiği için maddi ve manevi zararlarveren bir hastalıktır. Tüm dünyada her yıl 600 bin çocuğun ölümüne sebep olur veözellikle bunların yüzde 85’i bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ölümleren sık 2 yaş altında görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Virüs el yoluyla da bulaşabiliyor"

Rota virüsünün belirtilerini sıralayan Savar, “Rota virüsünün belirtileri arasındaishal, kusma ve ateş sayılabilir. Bazı hastalarda 4-5 günde atlatılabilen hafif hastalıkbelirtileri görülebilir. Bazı hastalarda ise süresi uzayan ateş, kusma ve buna bağlıciddi sıvı kayıpları (dehidratasyon) görülebilmektedir. Hastalık kış aylarında daha sıksalgınlara neden olabilmektedir. Dışkı, ağız, solunum veya tükürük damlacıkları ilebireyden bireye bulaşması gerçekleşebilir. Virüs, dış çevre şartlarına oldukçadayanıklıdır o yüzden el yoluyla da bulaşabilmektedir" diye konuştu.

"Aşıyla hastalanan sayısı düştü"

Rota virüsü aşısıyla hastalığa yakalanan kişi sayısının düştüğünü kaydeden Savar,“Rota virüsü aşısından önce hastalık, ülkemizde ve birçok ülkedeki çocuklar için sıkgörülen ve ciddi bir sağlık problemiydi. Birleşik Devletlerdeki hemen hemen tümçocuklar 5. yaş günlerinden önce en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirirdi. Aşının kullanıma sunulmasından bu yana, rota virüsü nedeniyle hastaneye yatırılmave acil servis başvuruları önemli ölçüde düşmüştür. Tüm dünyada ve ülkemizdekullanılan iki marka rota virüsü aşısı mevcuttur. Bebeğiniz hangi aşının verildiğine

bağlı olarak 2 veya 3 doz alacaktır. Aşı dozlarının uygulanması şu şekilde önerilir;aşı dozları arasında 2 ay olacak şekilde seçilen markaya bağlı olarak 2 ya da 3 dozolarak tamamlanmalıdır. Çocuğunuz ilk doz aşısını 15 haftalıktan önce, son dozunu 8aylık olana kadar almalıdır. Rota virüsü aşıları diğer aşılarla aynı zamanda güvenlibir şekilde verilebilir. Rota virüsü aşısı alan neredeyse tüm bebekler şiddetli rotavirüsü ishaline karşı korunacaktır. Ayrıca bu bebeklerin çoğunda rota virüsü ishali hiçolmayacaktır. Aşı, diğer mikropların sebep olduğu ishal veya kusmayıengellemeyecektir” şeklinde konuştu.

Aşı kimlere yapılmalıdır?

Rota virüsü aşısında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Savar, rotavirüsü aşışının herhangi bir içeriğine karşı ciddi alerjisi olan bir bebeğe aşıvurulmaması gerektiğini söyledi. Savar, “Bir doz rota virüsü aşısına karşı hayatıtehdit eden bir alerjik reaksiyon göstermiş bir bebek, diğer dozu almamalıdır. Rotavirüsü aşısının herhangi bir içeriğine karşı ciddi alerjisi olan bir bebek aşıyıalmamalıdır. Bebeğinizin, lateks de dahil olmak üzere, bildiğiniz herhangi bir ciddialerjisi varsa doktorunuza mutlaka danışmalısınız. Şiddetli kombine immün yetmezlikhastalığı olan bebekler rota virüsü aşısı almamalıdır. ’İntusepsiyon’ olarakadlandırılan bir kısım bağırsağın yanındaki kısmın içine girmesi hastalığını geçirmişolan bebekler de bu aşıyı almamalıdır. Hafif hasta olan bebekler aşı alabilirler. Ortaveya ciddi derecede hasta olan bebekler iyileşene kadar beklemelidir. Buna ortaveya şiddetli ishal ya da kusması olan bebekler de dahildir. Bağışıklık sisteminibaskılayan ilaçlarla kanser tedavisi gibi durumlarda doktorunuzun önerisine göreyapılmalıdır” diye konuştu.

Aşının yan etkileri

Rota virüsü aşısının yan etkileri olabileceğini de söyleyen Savar, konuşmasınışöyle tamamladı; "Aşıya bağlı yan etkiler olabilir. Bunlar genellikle hafiftir vekendiliğinden kaybolurlar. Ciddi reaksiyonlar da mümkündür ancak nadirdir. Rotavirüsü aşısı uygulanan bebeklerin çoğunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Rotavirüsü aşısı sonrasında bebeklerde huzursuzluk, hafif geçici ishal veya kusmaolabilir. Daha nadir olarak ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir.”