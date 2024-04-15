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Sosyal Medya Aileler dikkat! Türkiye’ye yönelik 5. kol faaliyetinin yürütüldüğü sosyal medya platformları hızla büyüyor!
Sosyal Medya

Aileler dikkat! Türkiye’ye yönelik 5. kol faaliyetinin yürütüldüğü sosyal medya platformları hızla büyüyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 19:30:00 - 2024-04-15 19:38:42
Aileler dikkat! Türkiye’ye yönelik 5. kol faaliyetinin yürütüldüğü sosyal medya platformları hızla büyüyor!

Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının sayısı 57 milyona ulaştı.

Ülkemizde de dijitalleşme dünyayla paralel olarak büyüyor.

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 74,41 milyon internet kullanıcısının bulunduğu öğrenildi. Ülkemize yönelik 5. kol faaliyetlerinin en aktif şekilde kullanıldığı sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital dünyadaki etkileşim ve iletişimde büyük bir artış yaşanıyor.

Türkiye'de nüfusun çoğunluğunu kapsayacak şekilde Ocak 2024 itibarıyla 57 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu belirtilirken, en popüler sosyal medya platformları arasında Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ve LinkedIn gibi isimler bulunuyor.

Ailelere büyük görev düşüyor!

Türkiye'deki en yaygın sosyal medya platformu olan YouTube, 57,50 milyon kullanıcı ile zirvedeki yerini koruyor. İkinci sırada ise 57,10 milyon kullanıcı ile Instagram bulunuyor.

Türkiye'deki en eski ve popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, 34,35 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada yer alıyor. Gençler arasında giderek daha popüler hale gelen TikTok, 18 yaş ve üzeri 37,73 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve dördüncü sırada yer alıyor.
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X platformu, Türkiye'de 20,67 milyon kullanıcı ile beşinci sırada bulunuyor. Profesyonel ağlar arasında önemli bir yere sahip olan LinkedIn, 2024 yılı başında Türkiye'de 16 milyon üyeye ev sahipliği yapıyor ve altıncı sırada yer alıyor.

Youtube ve Tiktok'u kullananların büyük çoğunluğunun da ergenlik çağındaki gençler olduğu biliniyor. Ahlaksızlığın kol gezdiği platformlarda ailelere çocuklarını korumak için büyük görev düşüyor.

Pandemi döneminde kullanıcı sayısı arttı!

irkhet Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz, "Türkiye'de sosyal medya kullanımındaki bu artış, hem bireylerin hem de işletmelerin dijital dünyadaki varlığını güçlendirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi. Pandemi sürecinde sosyal medyanın, iletişim ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Başöz, "Özellikle salgın döneminde insanlar dijital platformlara daha fazla yöneldi ve bu da sosyal medya kullanımındaki artışı tetikledi" şeklinde konuştu.

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