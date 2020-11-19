‘Aile’de fabrika ayarlarına dönülsün

Aileyi yerle bir eden uygulamalar her geçen gün dönülmez yanlışlara sebep olurken, Yeni Akit’e konuşan Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, şunları dile getirdi:

Dâvânın uzaması şiddeti körükler

“Boşanma Hukuku’nun felsefesi yanlış. O kadar çok basit çözümü olan bir konuyu arap saçı dağınıklığında tutmanın gerekçesini anlamak zor değil. Ancak bu toplumu tanımak ve sorunun değil çözümün parçası olmak isterseniz mümkün hale gelecektir. Boşanma sürecinin uzamasıyla ailenin yeniden kurtarılacağı yanılgısı var. Boşanmak için mahkemeye düşmüş bir evliliği hiçbir mahkeme uzatarak kurtaramaz.. Sadece çekişmeyi, çatışmayı, şiddeti körükler. Uzun süren nafaka kadını aşağılamak ve ayrıca aile kurumuna yapılan en büyük hakarettir. Hem eski eşin eline mahkûm ederek bağlamak, hem de nikâhsız evliliklere, kayıtdışı istihdama neden olan bir başka yanlıştır. Evlilik kurumu kimsenin rant kapısı (10 bin TL avukatlık ücreti vermek gibi ve ardından gelen diğer artırım vb davalar ücreti gibi) haline getirilmemelidir. Boşanmak isteyen, çekişmeli çekişmesiz evliliği bitirmiştir. Bu durum ne hukukçuların ve ne tarafların suiistimaline izin verilmemelidir. Boşanma, İstinaf ve Yargıtay süreci dâhil, azami 6 ay, en fazla bir yılda gerekçeli karara bağlanmalıdır. Nafaka ve yoksulluk durumu fiili olarak 1 yılı aşmamalıdır. Çocuk, ortak olduğundan eğitim masrafları ortak olmalı ya da velayetini alan bu sorumluluğu taşımalıdır. Diğer alacak verecek konusu borçlar hukukuna göre muhakeme edilmeli. Maddi manevi tazminat: aşağılama, küfür, aldatma, şiddet olduğunda diğer tazminat davaları bağlamında düşünülmeli. Boşanma kararı ayrı, diğer yargı süreci ayrı değerlendirilmelidir. Ara kararla boşanma gerçekleşmeli. Alacak verecek davası ayrıca sürebilir.”

Evden uzaklaştırılan nerede kalacak?

Boşanma kararı esasını teşkil eden evden uzaklaştırma kararları uygulamada çok büyük sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Çopursuz, şöyle devam etti: “Bakanlığınızın kadın koruma evleri marifeti ile kadınların korunmasına yönelik tedbirler alındığı bilinmektedir. Ancak bu kararla birlikte evinden uzaklaştırılan erkeklerin nerede kalacağı, ne şekilde nerede ikamet edeceği konusunda çok ciddi sıkıntıların ve problemlerin olduğu kulağımıza gelmektedir. Belki sadece evden uzaklaştırma kararı verilen erkekler için düzenlenecek erkek sığınma evleri bir çare bir çözüm olabilir. Hem de bu suretle şiddet önleme yasalarının tartışmasına son verilebilir. Bu konudaki suiistimallerin, kötü niyetli insanların iddialarının ortadan kaldırılması sağlanabilir.”