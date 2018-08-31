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Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir

Oktar ailesi iyice zıvanadan çıktı!.. Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın doktor ağabeyi Kenan Oktar, pes artık dedirten, izleyenlerin ağzını açık bırakacak derecede skandal açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:08

Kurban Bayramı’nda açık görüşte Adnan Oktar ile bir araya gelen Kenan Oktar, skandalın da ötesinde açıklamalar yaptı.

DEPREMDEN TUT, HARBE VARINCAYA KADAR...

Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili Kenan Oktar, “2-3 ay içinde bazı olaylar felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar...” dedi.

Bunun üzerine, “Hocam, İstanbul’da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım.” diye sorduklarını ifade eden ağabey Oktar, kardeşi şarlatan Adnan’ın şunları söylediğini belirtti:

Bulunduğunuz ev sağlam mı dedi? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı diyor. Olabilir de diyor.

“BİZ ONU MEHDİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kenan Oktar şunları söyledi:

Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz.

“EN YÜKSEK İLİM SAHİBİ HOCAMIZDIR”

RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor’ falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır.

SKANDAL! “POLİS, KADINLARA RÜŞVET VERDİ”

Kenan Oktar, kardeşinin hakkındaki taciz, tecavüz iddiaları hakkında şunları söylediğini belirtti:

Hocamız ona açıklık şöyle getirdi; diyor ki, 'burada bizi tutukladılar, sonra polis gece yarısı bütün evlerden böyle durumu pek iyi olmayan seçilen bazı kadınları topladı, üzerine ellişer lira para verdi, sonra iftira attırdı. İşin ilginç tarafı da şu, hepsinin iftirası aynı' diyor.

Muhabirin kendisine, “Yani polisin, emniyetin Adnan Oktar’a  iftira attığını iddia ediyor” sözleri üzerine Kenan Oktar, “Yani şimdi öyle demem biraz suç kapsamına girer” şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:08
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