Ailece şoktalar: Beşar Esed'in kuzeni, bir rejim askerini daha öldürdü

Suriye'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Süleyman Esed, ailesinin memleketi olarak bilinen Kardaha kasabasında çıkan çatışmada bir rejim askerini öldürdü.

Süleyman Esed'e bağlı bir grup ve yine aynı aileden olan Basil Gayas Esed arasında Suriye'nin sahil kenti Lazkiye'deki Kardaha kasabasında çıkan anlaşmazlığın büyümesi sonrası iki taraf arasında çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Süleyman Esed'in kardeşi Muhammed Hilal Esed ve diğer aile üyeleri, kaçakçılık ve silah ticareti operasyonlarının kimin kontrol edeceği hususunda anlaşmazlığa düşmüş ve taraflar arasında çatışmalar baş göstermişti. Bu anlaşmazlıkların ardından çıkan çatışmaya Esed rejimi güçleri de müdahalede bulundu.

Süleyman Esed'in çıkan çatışmada rejim güçlerinden Cafer Selhab'ı öldürdüğü ifade edildi.

2015 yılında Lazkiye'de sokak ortasında bir rejim generalini öldürmekle suçlanan Süleyman Esed, 5 yıl hapse mahkum edilmiş ve Kasım 2020 yılında serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Mepa News