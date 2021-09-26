Ailece gezilecek yerler

İstanbul'un tarihi yerlerini ailenizle gezerek, ecdadın tüm yadigarlarını yerinde yaşamak için sizler için tarihi yerleri derledik:

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi

Ayasofya-i Kebir Camii dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alır.Yapı; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği ile sanat dünyasında önemli bir yer tutar. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Ayasofya-i Kebir Camisi'nin mimarisindeki en önemli özelliği kubbesinin alışılmıştan daha büyük oluşu ve orta mekâna hâkim olmasıdır.

Topkapı Sarayı: 400 yıl boyunca Osmanlı’nın idari merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, Sultan II. Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa ettirilmiş.

Yerebatan Sarnıcı: 532 yılında inşa edilen ve Bizans döneminde Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Yerebatan Sarnıcı, mistik havası ile gezginleri kendisine çekiyor. Medusa Başları, özel organizasyonlara da ev sahipli yapan sıra dışı yapının en dikkat çekici bölümlerini oluşturuyor.

Kapalıçarşı: İstanbul’da çocuklarla gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz bir diğer mekânsa Kapalıçarşı. Bugünkü gösterişli halini II. Abdülhamid’in desteği ile gerçekleştirilen yeniden yapım çalışmalarına borçlu olan Kapalıçarşı’da kuyumcuların yanı sıra takı tasarım butikleri, halıcılar, antika dükkanları, çini ve kaligrafi gibi geleneksel sanatların sürdürüldüğü atölyeler yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı: İstanbul’un en önemli simgeleri arasında sayılan Dolmabahçe Sarayı’nın yapım emrini Sultan Abdülmecid vermiş. Osmanlı saray mimarları Garabet Balyan ve oğlu Nikoğos Balyan’ın imzasını taşıyan yapı, Avrupa saray mimarisi ile Osmanlı harem kültürünü harmanlıyor.

Sultanahmet Camii: Tarihi Yarımada’nın en önemli yapılarından biri olan Sultanahmet Camii, Sedefkâr Ahmet Ağa’nın gözetiminde 1609-1616 yılları arasında inşa edilmiş. Dini yapı, ihtişamlı iç dekorasyonu ile ziyaretçilerini büyülüyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri: Fatih Sultan Mehmet döneminde temelleri atılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, kentin eşsiz tarihi hakkında detaylı bilgiler edinebileceğiniz belki de en kapsamlı yer. Hatta kültürel tesis, bir milyonu aşkın eserin bulunduğu zengin koleksiyonu sayesinde 3 kıtada hüküm sürmüş farklı uygarlıkların geçmişine de ışık tutuyor.

Minyatürk: Anadolu’daki ve yakın coğrafyamızdaki milletler için simge niteliğindeki yapıları görmek isterseniz Miniatürk, 60 bin metrekarelik alanı içerisinde hem Anadolu’daki hem de Osmanlı’nın geçmişte hükmettiği topraklardaki ikonik yapıların minyatür hallerini barındırıyor.

Kelebek çiftliği: Doğanın en renkli ve zarif canlılarını yakından görmek ve çocuğunuzla birlikte tropikal bir cenneti andıran özel tasarlanmış alanlarda keyifli saatler geçirmek isterseniz akvaryumdan sonraki ziyaretinizi İstanbul Kelebek Çiftliği‘ne gerçekleştirebilirsiniz. Tesise gelen ziyaretçilere, önce kelebekleri anlatan 20 dakikalık bir video izlettiriliyor.

Süleymaniye Camii: Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan Süleymaniye Camii, gerek iç gerekse de dış mimarisindeki ayrıntılarla adından sıkça söz ettiriyor. Bahçesinden Haliç, Boğaziçi ve Topkapı Sarayı’nın göz alıcı manzarasını izleyebileceğiniz caminin bahçesinde, Kanuni ile Hürrem Sultan’ın türbeleri bulunuyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi: İstanbul’un fethi konusunda A’dan Z’ye tüm detayları misafirlerine en doğru biçimde aktarma misyonunu üstleniyor. Fetih temalı yarışmaların da düzenlendiği müze, 2009 yılında açılmış. Topkapı Kültür Parkı’ndaki tesise girdikten hemen sonra fethi anlatan 3 aşamalı harita ve çeşitli belgelerle karşılaşabilirsiniz.

Denizcilikle ilgili bilgi dağarcığınızı genişletmeye karar verirseniz Deniz Müzesi‘ne günlük gezi programınızda yer verebilirsiniz. Barbaros Hayrettin Paşa’ya ait türbenin bahçesinde yer aldığı müzenin eşsiz koleksiyonunu, Osmanlı’dan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalma deniz araçları ile ekipmanlar oluşturuyor.

Çocuğunuz havacılığa ve uçaklara ilgi duyuyorsa 1971 yılında İzmir’de kurulan ve sonradan İstanbul’a taşınan Havacılık Müzesi‘ni gezi rotanıza dâhil edebilirsiniz.

Türk Hava Kuvvetleri’nin I. Dünya Savaşı’ndan itibaren gelişimine ışık tutan müzede, en eskisi 1912 yılına ait olan çeşitli hava araçları sergileniyor.

Osmanlı dönemine ait askeri eserleri görmek içinse rotanızı Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi‘ne doğru çevirebilirsiniz. Nejat Çuhadaroğlu önderliğinde kurulan müzede, aynı zamanda etnografik parçalar da sergileniyor. Osmanlı’nın birbirinden güçlü toplarından cellat palalarına, askeri üniformalardan Enigma şifre cihazına kadar farklı dönemlere ait nesneleri yakından görebilirsiniz.

1990’dan bu yana İstanbul ve civarındaki en düzgün hayvanat bahçesi olarak öne çıkmayı başaran Darıca Hayvanat Bahçesi‘nde, 250’nin üzerinde türden 3000’den fazla egzotik canlıyı görme fırsatını yakalayabilirsiniz. Asıl adı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olan tesiste, ayrıca 8000’in üzerinde bitki türü bulunuyor.