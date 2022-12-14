Aile Yaşam Merkezi projesi yaptırılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasanoğlan İstasyon Mahallesi 210291 Ada 2 Parselde Aile Yaşam Merkezi Projesi Yapım İşi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında Hasanoğlan İstasyon Mahallesi 210291 Ada 2 Parselde Aile Yaşam Merkezi Projesi Yapım İşi 3.325 m2 inşaat alanına sahip bir adet betonarme sosyal yaşam merkezinden oluşacak.
İhale 04.01.2023 tarih ve saat 15:00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA adresinde yapılacak.
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