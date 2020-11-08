Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı ne zaman? Şartları neler?

T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı detayları ilgiyle takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel pozisyonları için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adaylar, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar yapacaklardır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı şartlaı neler?

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Özel Şartlar:

Sosyal Çalışmacı pozisyonuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Psikolog pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Psikolog (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Çocuk Gelişimcisi (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Fizyoterapist pozisyonuna atanabilmek için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Hemşire (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Destek Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere;

a) İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak,

Elektrik ön lisans programından mezun olmak,

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,

Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.