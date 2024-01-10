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Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama müjdesi: 2 bin 392 engelli kamu kurumlarına yerleştirilecek
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama müjdesi: 2 bin 392 engelli kamu kurumlarına yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2024-01-10 10:25:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama müjdesi: 2 bin 392 engelli kamu kurumlarına yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kamuya yapılacak engelli atamaları EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşte engelli atamalarına ilişkin başvuru tarihleri..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan engelli ataması müjdesi geldi.

Alınan karar doğrultusunda 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına atanacak. Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecek.

EKPSS PUANI VE KURA YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

2 bin 392 engelli vatandaşımızın daha kamu kurumlarına atamasını gerçekleştiriyoruz.

2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerleştirme işlemi için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecekler.

Tercihlerin ardından atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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