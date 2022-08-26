Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'cü siteyi sevindirdi!

Sosyal medyada iki eşcinsel sapkının, bir bebekle çekildikleri fotoğrafını, “Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum” notuyla paylaşmasının ardından Akit, binlerce vatandaşın sesi olmuş ve Aile Bakanlığı’nı göreve çağırmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haberimiz nedeniyle Akit’e yüklenerek şaşırtmıştı.

Yanık’ın sözleri Türkiye düşmanı FETÖ’cüleri sevindirdi.

FETÖ’cü Samanyolu’ndan sevinç naraları

Türkiye’deki en ufak tartışmayı köpürterek provokatif haberler yapan FETÖ medyası, Derya Yanık’ın Akit’e yönelik sözlerine sevindi. İnternette yayına devam eden FETÖ’cü Samanyolu Haber, “Akit'in yalan haberleri artık AKP'lileri bile kızdırmaya başladı” diyerek provokasyona soyundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Nuray Güler ve Yeliz Günay, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla bir erkek çocuğu sahiplendiklerini duyurdular. Bunun üzerine toplumun bazı kesimlerinden olaya karşı tepkili paylaşımlar yapıldı. Yeni Akit Gazetesi de olayı manşetine taşıyarak “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlığı ile haber yaptı.

Akit, olay karşısında sessiz kaldığı iddia edilen Aile Bakanı Derya Yanık’a da “Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti” diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Yeni Akit’in haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanık, yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık uzun süre açıklama yapmadı

Yeliz Günay ve Nuray Güler isimli sapkın ikili, bir bebekle birlikte çekilmiş fotoğraflarını, “Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Tüm kamuoyu söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi; uzun süre sosyal medya çalkalandı.

LGBTİ rezilliğinin normalleştirilmesine tepki gösteren kamuoyu, skandal paylaşım karşısında sessizliğini koruyan Aile Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Ancak bakanlık ağzını açmadı. Akit de hem çocuğun güvende olması hem de gerçeklerin izah edilmesi için bakanlığa çağrı yaptı.

Bakan Yanık’ın, “Çocuk öz ailesinin yanında” diyerek gerçekleri açıklamak için Akit’e tepki göstermeyi beklemesi şaşırttı.

Yanık, “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlığıyla dün haberleştiren Akit’e yüklendi.

Bakan Yanık şunları yazdı:

“Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz. Bu konularda dedikodu içeren bilgilerle, Bakanlıkları itham etmek yerine, kendi işinizi yapmanız daha yerinde bir davranış olur. Zira biz işimizi yapıyoruz!”

İşte “normal ailenin” sosyal medya paylaşımları: