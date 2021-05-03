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Biyografi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evli mi? Aile Bakanı Derya Yanık kimdir?
Biyografi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evli mi? Aile Bakanı Derya Yanık kimdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Zehre Zümrüt Selçuk’un kabine değişikliği ile görevine son verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi. Peki Derya Yanık kimdir? Derya Yanık nereli? Derya Yanık kaç yaşında? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evli mi? İşte Aile Bakanı Derya Yanık’ın hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:01:00 - 2021-05-03 12:02:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evli mi? Aile Bakanı Derya Yanık kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996'da, İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alarak mesleğe başladı. AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İBB Meclis Üyeliği yaptı.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde yer alan Derya Yanık, Darülaceze ve Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve vakıfta yönetici olarak görevler üstlendi. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarında gönüllü çalışmalarda bulundu ve eğitimler verdi. BM Kadının Statüsü oturumu kapsamındaki uluslararası etkinliklerde, kadın ve hukuk başlığı altında sunumlar gerçekleştirdi.

Derya Yanık 24 Mart 2021’de AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Nisan 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bakan olarak atandı.

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