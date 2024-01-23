Aile ve arkadaşlarla geçirilen zaman ekranlardan uzaklaştırıyor!

Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmenin hem ilişkileri güçlendireceğini hem de öğrencilerin ekrandan uzak kalabilmesini sağlayabileceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, ara tatilde hobi olarak fotoğrafçılık, resim yapma, puzzle, lego yapma, bitki yetiştirme gibi aktiviteler ya da müzik ve spor ile ilgili etkinliklerin düşünülebileceğini kaydetti.

Planlama yapmak önemli

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, öğrencilere ara tatilin verimli geçirilmesi için önerilerde bulundu. Tatil dönemini en verimli şekilde geçirebilmek için öncelikle planlama yapmanın önemli olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu planlama kişisel ve akademik hedefler göz önünde bulundurularak oluşturulabilir. Öğrenciler, ara tatilde verimli zaman geçirmek için kitap okuyarak hem eğlenip hem bilgi edinebilir, yeni bir hobi ya da öğrenmek istedikleri bir beceri edinebilir, fiziksel aktiviteyi arttırarak egzersiz yapabilir, sanatsal etkinliklere katılabilirler.” dedi. Bu gibi aktivitelerin yanı sıra güzel anılar biriktirmek ve duygusal kaynakları güçlendirebilmek için aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmenin de önemine işaret eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Sosyal etkileşimi arttırmak hem ilişkileri güçlendirecek hem de öğrencilerin ekrandan uzak kalabilmesini sağlayabilecektir.” diye konuştu.

Hem eğlenme hem de öğrenme deneyimini birleştirin

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, ara tatilde dinlenirken öğrenmeye devam etmek için ders tekrarı ve test çözmenin yanı sıra eğlenerek öğrenmeyi sağlayabilecek birçok yöntemin de sunulabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Çocuklar okulda yoruldukları için tatil döneminde ders kitaplarından uzak durmak isteyebilirler, bu sebeple ilgisini çekecek farklı öneriler sunmak uygun olacaktır. Örneğin; podcast dinleme, belgesel izleme, ilgi alanlarına yönelik kitaplar okuma veya çevrim içi eğitim platformlarından ilgi çekici kurslara katılmak gibi aktiviteler öğrenciler tarafından tercih edilebilir. Bu yaklaşım hem eğlenme hem de öğrenme deneyimini birleştirebilir.”

Okul döneminde vakit ayırmanın mümkün olmadığı paylaşımlara yer verin

Ara tatilde sosyal etkileşimi artırma ve aile ile vakit geçirmenin, duygusal bağları güçlendirmek açısından oldukça önemli olduğunu da anlatan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Okul döneminde vakit ayırmanın mümkün olmadığı paylaşımlara yer vermek hem çocuğun değerli hissetmesine hem de ailesiyle ilişkisinin olumlu yönde gelişmesine destek sağlar. Bunun yanı sıra sosyal etkileşim, bireyin stresinin azalmasına ve genel yaşam memnuniyetinin artmasına vesile olur. Sosyal etkileşim ve aile ile geçirilen zaman, bireyin duygusal sağlığını destekler, iletişimi güçlendirir ve yaşam kalitesini artırır. Bu deneyimler, kişisel gelişimi teşvik ederken aynı zamanda anı biriktirme fırsatı sunar.” dedi.

Hobiler çocukların özgüvenini artırabilir

Ara tatilde özel projeler veya hobi olarak fotoğrafçılık, resim yapma, puzzle, lego yapma, bitki yetiştirme gibi aktiviteler ya da müzik, spor ile ilgili etkinliklerin düşünülebileceğini de kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu tür aktiviteler, yaratıcılığı arttırma, yeni beceriler kazandırma ve öğrenmeyi teşvik etme açısından faydalı olacaktır. Bu hobiler çocukların özgüvenini artırabilir ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirebilir. Aynı zamanda, bu etkinliklerle geçirilen zaman çocukların teknolojiden uzaklaşmasına da vesile olarak, gerçek dünya etkileşimine odaklanmalarına olanak sağlayacaktır.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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