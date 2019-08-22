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Aile süsü veren kaçakçılar polisten kaçamadı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir komyenetin kasasından 3 bin 280 kaçak sigara ele geçirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
Aile süsü veren kaçakçılar polisten kaçamadı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir komyenetin kasasından 3 bin 280 kaçak sigara ele geçirdi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat şubesi ekipleri aldıkları istihbari bilgi neticesinde aile süsü vererek seyir halinde olan 41 ADD 431 plakalı kamyoneti durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada kamyonetin muhtelif yerlerine zulalanmış 3 bin 280 kaçak sigara ile 15 paket pipo tütünü ele geçirdi. Kamyonet sürücüsü M.Ş.K. hakkında sigara kaçakçılığı suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
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