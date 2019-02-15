Aile sorunlarına İslami pansuman

HABER MERKEZİ

Türkiye genelindeki Kur’an kursu öğreticilerine ve vaizlere, “Temel Aile Bilinci Eğitimleri” adı altında eğitimler veren Diyanet, iletişim konusunda farkındalık oluşturmak için ailelere rehberlik hizmeti verileceğini duyurdu.

Amacı, “Aileyi ayakta tutmak, korumak, güçlendirmek, gençler arasında aileyle ilgili sorumlulukların üstlenilmesinin teşvik edilmesi” şeklinde açıklanan projeye katılan Kur’an kursu öğreticilerine katılım belgesi verileceği bildirildi. İl vaizleri ve kadın Kuran kursu öğreticilerine verilecek eğitimler, “Ailem ve Ben, Ailemde Bir Çocuk Var, Ailemde Bir Genç Var, Ailemde Bir Yaşlı Var, Akrabalarım Var, Ailemin İletişim Dili, Ailede İffet ve Mahremiyet” ile “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum” başlıkları altında sıralandı.

Yuvalardaki sorunlara çözüm

İlk olarak Aydın ve Giresun müftülüklerinin Aile Dini Rehberlik Büroları’nda başlatılan eğitimlerin yakın zamanda tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Müftülüklerin belirlediği “uzmanlar” tarafından verilecek ve iki hafta sürecek eğitimlere katılan din görevlilerinin ailenin korunması için edindikleri bilgileri toplumla paylaşacağı ifade edildi. Proje çerçevesinde, aileleri tehdit eden ve yıkıma yol açabilecek sorunlarla ilgili, “İslami değerlerden beslenen” manevi destek çalışmaları yürütüleceği aktarıldı.