0553 313 94 23

Aile sorunlarına İslami pansuman

Ailenin korunması için seferberlik başlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, iletişim konusunda farkındalık oluşturmak için ailelere rehberlik hizmeti verileceğini duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 11:32
Aile sorunlarına İslami pansuman

HABER MERKEZİ

Türkiye genelindeki Kur’an kursu öğreticilerine ve vaizlere, “Temel Aile Bilinci Eğitimleri” adı altında eğitimler veren Diyanet, iletişim konusunda farkındalık oluşturmak için ailelere rehberlik hizmeti verileceğini duyurdu.

Amacı, “Aileyi ayakta tutmak, korumak, güçlendirmek, gençler arasında aileyle ilgili sorumlulukların üstlenilmesinin teşvik edilmesi” şeklinde açıklanan projeye katılan Kur’an kursu öğreticilerine katılım belgesi verileceği bildirildi. İl vaizleri ve kadın Kuran kursu öğreticilerine verilecek eğitimler, “Ailem ve Ben, Ailemde Bir Çocuk Var, Ailemde Bir Genç Var, Ailemde Bir Yaşlı Var, Akrabalarım Var, Ailemin İletişim Dili, Ailede İffet ve Mahremiyet” ile “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum” başlıkları altında sıralandı.

Yuvalardaki sorunlara çözüm

İlk olarak Aydın ve Giresun müftülüklerinin Aile Dini Rehberlik Büroları’nda başlatılan eğitimlerin yakın zamanda tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Müftülüklerin belirlediği “uzmanlar” tarafından verilecek ve iki hafta sürecek eğitimlere katılan din görevlilerinin ailenin korunması için edindikleri bilgileri toplumla paylaşacağı ifade edildi. Proje çerçevesinde, aileleri tehdit eden ve yıkıma yol açabilecek sorunlarla ilgili, “İslami değerlerden beslenen” manevi destek çalışmaları yürütüleceği aktarıldı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:32
  1. Giresun
  2. Aydın
  3. Aile Dini Rehberlik Büroları
  4. Diyanet
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    1. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    2. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    3. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    4. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    5. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    6. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    7. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    8. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    9. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    10. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    11. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    12. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    13. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    14. Aile sorunlarına İslami pansuman
    15. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    16. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    17. 93 yaşında yeniden aday oldu
    18. Çanakkale'de kar yağışı
    19. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    20. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    21. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    22. Kadir Bütüner güven tazeledi
    23. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    24. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    25. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    26. İDO’dan Sevgililer Günü’nde ’first..
    27. Anne ve baba adayları doğuma ve bebeği..
    28. Robotik kodlama öğrencilerine ‘İlham..
    29. Öğrenciler “Oyna, Öğren, Yaşa” projesi..
    30. Polisgücü açık alan kadın ve erkek..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi