Aile şirketlerine sahip çıkın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Sinerji Liderlik Zirvesi’nde gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Zirveye katılan öğrencilere, “Durmadan kendinizi yenileyin” mesajını veren Avdagiç, "Kendi işinizi kurma gayretinde olun. Ancak gençler arasında yeni bir riski gözlemliyorum. O da gençlerimiz aile şirketlerine gereken önemi vermiyor. Bu şirketler ya beğenilmiyor veya o iş yapılmak istenmiyor. Ama sizlere tavsiyem, aile işletmelerine sahip çıkmanızdır” tavsiyesinde bulundu.

Geleceği merak edenlerin kendilerine bakmaları gerektiğini ifade eden Avdagiç, tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

-Türkiye’nin potansiyelini gerçekten yansıtan rakamlara sahip değiliz. Ülkemizin sahip olduğu büyüklük, konum, nüfus gücü ve uluslararası ilişkileri bakımından daha iyi yerlerde olmaması için hiçbir neden yok.

-80’li yıllarda 4 milyar dolar ihracat hedefi olan bir ülke iken bugünlere geldik. Ancak daha iyi ihracat rakamlarına da ulaşabiliriz.

-Sizler umut dolu, girişimci ruhlu, üretken, anlayışlı yetiştiğiniz ve iş hayatında da böyle davrandığınız sürece Türkiye’nin ekonomisi de umut dolu olacaktır.

-Mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin. Kişisel yeteneklere bağlı potansiyeller artık çok önemli.

-Lisans derecesinin haricinde gençlere tavsiyem, eğitimlerini yüksek lisans düzeyine taşımaları. Ticari trendleri izleyin ama gerçek piyasadan da kopmayın. Ekonomi basınını takip edin ve mutlaka risk alın.

Kendi işinizi kurmayı hedefleyin

Avdagiç, gençler arasındaki yeni anlayışın uluslararası bir şirkette işe girmek olduğunu ifade ederek, “Hepinizin amacı ‘Büyük bir şirkette işe gireyim, maaşım gelsin’ olmasın. Önce kendi işinizi kurmayı hedefleyin. Yine tekrarlıyorum; Aile şirketleri olanlar önce bunlara sahip çıkmalı” dedi.