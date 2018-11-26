THY- Euroleague
0553 313 94 23

Aile şirketlerine sahip çıkın

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Sinerji Liderlik Zirvesi’ne katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gençlere Durmadan kendinizi yenileyin” mesajını vererek, "Ancak gençler arasında yeni bir riski gözlemliyorum. O da gençlerimiz aile şirketlerine gereken önemi vermiyor. Bu şirketler ya beğenilmiyor veya o iş yapılmak istenmiyor. Ama sizlere tavsiyem, aile işletmelerine sahip çıkmanızdır” tavsiyesinde bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
Aile şirketlerine sahip çıkın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Sinerji Liderlik Zirvesi’nde gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Zirveye katılan öğrencilere, “Durmadan kendinizi yenileyin” mesajını veren Avdagiç, "Kendi işinizi kurma gayretinde olun. Ancak gençler arasında yeni bir riski gözlemliyorum. O da gençlerimiz aile şirketlerine gereken önemi vermiyor. Bu şirketler ya beğenilmiyor veya o iş yapılmak istenmiyor. Ama sizlere tavsiyem, aile işletmelerine sahip çıkmanızdır” tavsiyesinde bulundu.

Geleceği merak edenlerin kendilerine bakmaları gerektiğini ifade eden Avdagiç, tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

-Türkiye’nin potansiyelini gerçekten yansıtan rakamlara sahip değiliz. Ülkemizin sahip olduğu büyüklük, konum, nüfus gücü ve uluslararası ilişkileri bakımından daha iyi yerlerde olmaması için hiçbir neden yok.

-80’li yıllarda 4 milyar dolar ihracat hedefi olan bir ülke iken bugünlere geldik. Ancak daha iyi ihracat rakamlarına da ulaşabiliriz.

-Sizler umut dolu, girişimci ruhlu, üretken, anlayışlı yetiştiğiniz ve iş hayatında da böyle davrandığınız sürece Türkiye’nin ekonomisi de umut dolu olacaktır.

-Mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin. Kişisel yeteneklere bağlı potansiyeller artık çok önemli.

-Lisans derecesinin haricinde gençlere tavsiyem, eğitimlerini yüksek lisans düzeyine taşımaları. Ticari trendleri izleyin ama gerçek piyasadan da kopmayın. Ekonomi basınını takip edin ve mutlaka risk alın.

Kendi işinizi kurmayı hedefleyin

Avdagiç, gençler arasındaki yeni anlayışın uluslararası bir şirkette işe girmek olduğunu ifade ederek, “Hepinizin amacı ‘Büyük bir şirkette işe gireyim, maaşım gelsin’ olmasın. Önce kendi işinizi kurmayı hedefleyin. Yine tekrarlıyorum; Aile şirketleri olanlar önce bunlara sahip çıkmalı” dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
  3. Sinerji Liderlik Zirvesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar
    1. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
    2. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
    3. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13..
    4. 9. Boğaziçi Zirvesi
    5. Sivas'ta tren kazası
    6. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    7. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    8. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    9. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    10. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    11. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    12. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    13. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    14. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    15. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    16. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    17. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    18. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    19. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    20. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor