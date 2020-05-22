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Aile Sağlığı Merkezi’ne Şehit Uzman Çavuş Selçuk Can’ın adı verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tadilat çalışmaları sona eren Düziçi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can’ın adı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:05:24 -
Aile Sağlığı Merkezi’ne Şehit Uzman Çavuş Selçuk Can’ın adı verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tadilat çalışmaları sona eren Düziçi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can’ın adı verildi.


3 Ekim 2008 tarihinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yaptığı sırada Aktütün Karakolu mevkisinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Can’ın adı, Düziçi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne verildi.


Şehit Selçuk Can’ın fotoğrafı ve öz geçmişinin yer aldığı köşenin açılısı ve Aile Sağlığı Merkezi’ne yeni tabelanın asılması için düzenlenen törene şehidin anne ve babası, eşi ve çocuklarının yanı sıra Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İlce Tarım Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ile Aile Sağlığı Merkezi Personelleri katıldı.

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