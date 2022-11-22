Aile Okulu’na trafik eğitimi eklenecek

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla “Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Dilek Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, terör ve trafik güvenliği başlığıyla yıllardır mücadele ettiklerine işaret ederek, “Bu uygulayacağımız protokol kapsamında bir taraftan ulaştığımız çocuklar, bir taraftan ulaşacağımız aileler ve bir taraftan elde edeceğimiz trafik konusuyla ilgili mücadeledeki iklim sonuca ulaştıracaktır. Geleceğimiz yerin de şurası olduğunu değerlendiriyorum. Hedefimiz 100 binde 9,6 olan trafik kazalarındaki ölüm sayısını 100 binde 5’e düşürmektir” diye konuştu.

Aile Okulu’ndaki derslere trafik bilinci eğitimi de eklenecek

Milli Eğitim Bakanı Özer de Türkiye’nin 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenle devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 1000 halk eğitim merkezinde 3 binin üzerindeki kursla yetişkinlere hizmet sunulduğunu söyledi. Hedeflerinin her ay 1 milyon kişiye erişmek olduğunu, bu yılın 10 ayında ulaşılan 10,5 milyon kişinin yüzde 60’nı kadınların oluşturduğunu açıklayan Özer, yaz aylarında ülke genelinde 81 ilde uygulamaya alınan Aile Okulu Projesi’nde 1 milyon aileye ulaşmak istediklerini bildirdi. Özer, bugün itibarıyla yaklaşık 550 bin aileye ulaşıldığını, yıl sonuna kadar 1 milyon aileye ve 2023’te 2,5 milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Bakan Özer, şöyle konuştu: “Aile Okulu’na ilave bir trafik bilgisi modülünü de ekleyerek yeni bir işbirliği adımını atmış olacağız. Böylece Aile Okulu’nu tamamlayan tüm velilerimiz, yetişkinlerimiz aynı zamanda trafik bilinciyle de ilgili modülünü tamamlamış olacak. Böylece yollarımız çok daha güvenli, kayıplarımız çok daha az, çok daha müreffeh ve çok daha sağlıklı trafiğin yaşandığı bir ülke olma yolunda İçişleri Bakanlığımıza kısmi destek sağlamış olacağız.”

Konuşmaların ardından işbirliği protokol imzalandı.