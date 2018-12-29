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Aile ödülleri sahiplerini buluyor

Aile düşmanı karanlık odaklara karşı bir araya gelen Aile Platformu, İyilik İnsan Hakları Derneği ve Dünya Çocuk Hakları Derneği, “2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri” töreni için hummalı bir çalışma yürütüyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
Aile ödülleri sahiplerini buluyor

 Haber Merkezi 

Aileyi yıkmak için değil yaşatmak için kurulan Aile Platformu, İyilik İnsan Hakları Derneği ve Dünya Çocuk Hakları Derneği bu yıl bir ilke imza atıyor. Aile düşmanı karanlık odaklara karşı bir araya gelen aile dernekleri, farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Bu kapsamda kolları sıvayan aile dernekleri, “2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri” töreni için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ödül töreni, bugün Sultanahmet’teki Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Aile birliğine tehdit oluşturan yasa ve uygulamalara dikkat çekilecek törende Akit’e de ödül verilecek. Aile Hakları töreninde kapsamlı bir konferans da katılımcıları bekliyor. Törende, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Avukat Süleyman Arslan, “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması” başlıklı bir konferans icra edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
  1. Aile Platformu
  2. İyilik İnsan Hakları Derneği
  3. Dünya Çocuk Hakları Derneği
  4. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi
  5. Sultanahmet
  6. 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri
  7. Akit
  8. Aile Hakları
  9. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Avukat Süleyman Arslan
  10. İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması

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