Aile kurumuna Diyanet kalkanı

Türkiye’nin nesil gücünü tahrip etmek için aile birliğini bozmayı amaçlayan şer odaklarına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı topyekün seferberlik başlatmış durumda. Aileleri yıkıma sürükleyen yayınlar, sosyal olaylar ve hukuki uygulamalara karşı saadetli yuvaların tesisi için 81 ilde Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri ile faaliyet yürüten Diyanet, ‘Ailemde İyilik Var’, ‘Aile Okulları’, ‘Aile Bilinci Eğitimleri’ gibi projeler ve aile konulu Cuma hutbeleriyle yuvalardaki erezyona set oluyor.

Saldırının karşısında

Avrupa Birliği’ne uyum müktesebatı, ahlaksız dizi-film ve TV programları, 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, LGBTİ gibi sapkın oluşumlar, sözde STK Mor Çatı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği safsatası gibi ailelerde tahribata neden olan uygulamaların yıkıcı etkisi yuvaları yıkıma sürüklüyor. Tüm bu olumsuzlukların karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) hizmet niteliğindeki projeleri, ailelerde derinleştirilmek istenen yaraları pansuman ediyor, yıkıcı faaliyetlere karşı manevi tadilat görevi üstleniyor.

Dini rehberlik merkezi

Yüce Allah’ın Bakara Suresi’nde bahsettiği “nesli ifsat edenler”in günümüzdeki zehirli çalışmalarına karşı Diyanet, panzehir niteliğindeki projelere imza atıyor. Ailelerdeki yaralara İslâmi pansuman uygulamak için seferber olan Diyanet’in 81 ilin tamamında açtığı Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri yuvalardaki problemlere hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Merkezlere başvuran aile fertlerine dini uzmanlarca vahiy ve sünnet ışığında rehberlik hizmeti veriliyor.

Aile dergisi

Allah’ın emri, Peygamber’in kavli ile kurulan yuvaların saadeti için Diyanet, her ay Aile Dergisi yayınlıyor. DİB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile Dergisi, ebeveynlere ve gençlere Peygamber Efendimiz’in hayatından aile örnekleri veriyor, sahabelerin hayatlarını görebilmek için günümüzden pencereler açıyor, ruhi buhranlara karşı Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerle okurları kuşatıyor.

Aile için projeler

Yürüttüğü projelerle aileleri yeniden manevi kale haline getirmek için gayret gösteren Diyanet, ‘Ailemde İyilik Var’, ‘Aile Okulları’, ‘Aile Bilinci Eğitimleri’ gibi projeleri hayata geçiriyor. Sanata ilgisi olan Müslümanları aile ve iyilik temasıyla kısa metrajlı film çekmeye davet eden Diyanet, proje kapsamında çeşitli ödüller veriyor. Aileyi önceleyen teşkilatın gerçekleştirdiği Aile Bilinci Eğitimleri ise bu konuda yürütülen en büyük ve en kapsamlı proje olarak değerlendiriliyor.

Hutbede aile vurgusu

“Aileyi ayakta tutmak, İslami değerlerden beslenen temellerle mümkündür” şiarıyla hareket eden Diyanet, ülkenin tüm camilerinde aile konulu Cuma hutbeleri okutturuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bizzat kaleme aldığı hutbelerle mü’minlere yuvanın ve yuva kurmanın öneminden bahsediliyor, aileyi yıkıcı tehlikelere karşı inananlar dikkatli olmaya davet ediliyor.

7/24 hizmette

Aile konusunda en etkili kurum olan Diyanet, bu etkiyi Meclis’e de taşıyor. Diyanet, Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için TBMM Aile Bütünlüğünün Araştırılması Komisyonu’na kapsamlı bir rapor sundu. Çağın getirdiği sorunları İslâmi metodlarla çözmeyi hedefleyen Diyanet’in bünyesindeki Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı ise yuvalardaki sorunlara dini uzmanlarca 7 gün 24 saat çare üretiyor. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı başlıca şu konuları hedef alıyor:

-Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.

-Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

-Aile ve aile bireylerine yönelik dini konularda program ve çalışmalar yapmak...