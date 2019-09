"Aile kulübü"nün yeni hedefi dünya şampiyonluğu

UŞAK (AA) - ÇAĞATAY İĞCİ - Uşak'ta karate sporuna gönül veren genç çiftin şampiyon yetiştirme hedefiyle açtığı spor kulübü, uluslararası organizasyonlarda başarıdan başarıya koşuyor.

Bir karate turnuvasında tanışan karate antrenörleri Halit Dinçer Güngör ve Özlem Güngör, nişanlandıktan sonra Uşak'ta Özlem Karate Spor Kulübünü kurdu.

Kısa sürede il genelinde yaptıkları sporcu taramasıyla genç yetenekleri keşfeden çift, üç yılda 16 milli sporcu yetiştirmeyi başardı.

Bu milli sporcular katıldıkları organizasyonlarda 12 Balkan ve 15 Türkiye şampiyonluğu çıkararak antrenörlerine büyük sevinç yaşattı.

Güngör çiftinin yeni hedefi ise dünya şampiyonları çıkarmak.





- Evlilik teklifini de turnuvada yaptı





Karate sporuna küçük yaşta başlayan ve milli takımda karate antrenörlüğüne kadar yükselen Halit Dinçer Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine evlilik teklifini karate turnuvası sırasında seyirciler önünde yaptığını söyledi.

Evlendikten sonra karateyi bir aile sporu olarak gördüklerini, çocukları iyi bir şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini bildiren Güngör, şöyle konuştu:

"Derslere 20 metrekarelik salonda 20 sporcuyla başladık. Şu an sporcu sayımız 200'e ulaştı ve fiziki anlamda daha iyiyiz. Başarımızdan ve verdiğimiz eğitimden dolayı sayımız her geçen gün artıyor. Sporcularımızı otobüslere ilan vererek, okullara gidip öğrencilere kendimizi anlatarak bulmaya çalışıyoruz. Karateye insanların ilgisi her geçen gün artıyor. Biz de doğru yönlendirip onları şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Eşimle birlikte karateye gönül verdik, 3 yılda önemli başarılar elde ettik, amacımız Uşak'tan dünya şampiyonu sporcular yetiştirmek."

Antalya'da düzenlenen Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 128 kulüp arasında en fazla altın madalya kazanan kulüp olarak Bosna Hersek'te düzenlenen 24. Balkan Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiklerini bildiren Güngör, burada da 5 altın ve 3 gümüş madalya elde ettiklerini anlattı.

Önceki yıllarda elde ettikleri derecelerle birlikte toplamda 16 milli sporcuyla 12 Balkan ve 15 Türkiye şampiyonluğu madalyasını kente getirdiklerini kaydeden Güngör, Dünya Şampiyonası'na hazırladıkları sporculardan umutlu olduklarını da ifade etti.





- "Hayatımız karate"





Eşiyle birlikte yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirten antrenör Özlem Güngör de Uşak'ın karate sporunda dünya çapında isim yapması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kendisinin de karatede Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu anlatan Özlem Güngör, "Hayatımız karate. Daha iyi işler yapmak istiyoruz. Küçük bir Anadolu şehrinden 16 milli sporcu yetiştirmeyi başardık. Sporcularımız çok istekli, biz de onların gayretlerine çok çalışarak cevap veriyoruz. İkimiz de hayatımızdan çok mutluyuz." dedi.