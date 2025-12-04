  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı
Yaşam Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı
Yaşam

Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı

Aksaray’da kayınpeder-damat tartışması kanlı bitti. 52 yaşındaki Mevlüt A., damadı Mahsun Tan’ı kalbinden bıçakladı; genç adam göğsüne saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’ın Paşacık Mahallesi’nde yeni taşındıkları evde temizlik yapan Mahsun Tan ile kayınpederi Mevlüt A. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkesine yenilen kayınpeder, damadını kalbinden bıçakladı.

 

Damadın sağlık durumu ağır

Olay, saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1652 Sokak'ta meydana geldi. Mahsun Tan, eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı.

 

Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuklar için 'cinayet' temalı oyun!
Çocuklar için 'cinayet' temalı oyun!

Aktüel

Çocuklar için 'cinayet' temalı oyun!

"Sosyal medya fenomeni" diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı
“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

Yaşam

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi
2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi

Yaşam

2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti
Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Yaşam

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23