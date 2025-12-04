Aile kavgası kanlı bitti! Kayınpeder damadını kalbinden bıçakladı
Aksaray’da kayınpeder-damat tartışması kanlı bitti. 52 yaşındaki Mevlüt A., damadı Mahsun Tan’ı kalbinden bıçakladı; genç adam göğsüne saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı.
Aksaray’ın Paşacık Mahallesi’nde yeni taşındıkları evde temizlik yapan Mahsun Tan ile kayınpederi Mevlüt A. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkesine yenilen kayınpeder, damadını kalbinden bıçakladı.
Damadın sağlık durumu ağır
Olay, saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1652 Sokak'ta meydana geldi. Mahsun Tan, eşiyle yeni kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada, kayınpederi Mevlüt A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt A., damadını kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Tan, ağır yaralandı.
Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tan, göğsüne saplanan bıçakla birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede göğsündeki 12 santimlik bıçak çıkarılan Tan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yandan Mevlüt A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
