  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Aile içi iletişim eğitimi verildi
Kadın - Aile

Aile içi iletişim eğitimi verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan kamu kurum, kuruluş personellerine ve muhtarlara “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 19:20:00 -
Aile içi iletişim eğitimi verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan kamu kurum, kuruluş personellerine ve muhtarlara “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi.
Bu kapsamında birçok eğitim programı gerçekleştiren Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde de eğitimlere devam etti. Aile eğitimcisi Özlem Gökalp Biçer tarafından verilen “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitimde, aile kurumunun önemine, sağlıklı işleyişine dikkat çekmek, aile değerleri konusunda farkındalığı arttırmak ve aileleri destekleyici faaliyetlere teşvik etmek amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay