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Yerel Aile içi borç kavgası! Kuzenini katletti
Yerel

Aile içi borç kavgası! Kuzenini katletti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 14:45:00 -
Aile içi borç kavgası! Kuzenini katletti

Konya'da alacak verecek ve borç durumları nedeniyle çıkan tartışmada, bir şahıs kuzenini başından vurarak öldürdü.

Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal’in evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal’i başından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Muhammed Bilal’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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