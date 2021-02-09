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Yaşam Aile Hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? LABİM Sağlık Ocağı tahlil sonucu sorgulama
Yaşam

Aile Hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? LABİM Sağlık Ocağı tahlil sonucu sorgulama

Aile Hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık ocağı yani aile sağlık merkezlerinden yaptırılan tahlil sonucu nereden nasıl öğrenilir? Kişiler bağlı bulundukları Sağlık Ocağı'ndan kayıtlı oldukları Aile Hekimi vasıtası ile gerekli kontrollerini yaptırıp tahlil yaptırabiliyor. Peki, sağlık ocağında yaptırılan tahlil sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:22:00 -
Aile Hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? LABİM Sağlık Ocağı tahlil sonucu sorgulama

Sağlık Ocağı yani Aile Sağlık Merkezleri'nde alınan tahliller bir gün sonra internet ortamında açıklanıyor. Sağlık Ocakları'nda yapılan hemogram gibi temel kan testlerinin sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Aile Hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Ocağı (Aile Hekimliği) merkezlerinin Online Laboratuvar Tahlil Sonuçları internet ortamında vatandaşların kullanımına açık. Sağlık Ocağı'nda yaptıracağınız tahlillerin sonuçlarını ertesi gün alabilmek için saat 13:00'ten önce kan vermeniz gerekiyor. Cuma günü yapılan tahlillerin sonuçları ise pazartesi günü açıklanır. Tahlilinizi verdikten sonra tahlil tüpünüzün üzerindeki numarayı almayı unutmayın. Çünkü internette tahlil sonucunuzu sorgulama yapabilmek için bu numarayı bilmeniz gereklidir.

Sağlık Ocağında verdiğiniz tahliller İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tetkik sonuçları sayfasında (http://labim.ihs.gov.tr/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx) öğrenilebilir. TC. Kimlik numarası ve kayıt no bildirmeniz gerekir. Kayıt no tahlilinizin konduğu tüpe yapıştırılan barkotta yazmaktadır. Bilgilerinizi girdikten sonra yaptırdığınız tahliller liste halinde sıralanır. Aynı sayfadan çıktı da alabilirsiniz. Ancak unutmayın tahlil sonuçları mutlaka bir uzman tarafından yorumlanmalıdır. Tahilile bakarak kendinizce bir yorum yapmanız teşhis ve tedavi sürecinizi olumsuz etkileyebilir.

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