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Aktüel Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, başkan ve yönetim kurulunu belirledi
Aktüel

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, başkan ve yönetim kurulunu belirledi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:18:22 -
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, başkan ve yönetim kurulunu belirledi

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Olağan 2. Seçimli Genel Kurulu ile başkan, yönetim ve çalışma kurullarını belirledi.

AHESEN'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeliğine Dr. Gürsel Özer, Dr. Hülya Uçak, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Aslı Öncel, Nükte Taşlar, Dr. Melisa Menemencioğlu, Oktay Armağan, denetleme kurulu üyeliğine Suat Erim, Ali Gürkan Karaaslan, Çınar Uludaş, disiplin kurulu üyeliğine ise Şenol Kıtay, Pınar Dinçer Güler, Seyhan Civan seçildi.

Seçimin ardından düzenlenen yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirilen görev dağılımında da Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, Genel Sekreter Dr. Hülya Uçak, Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Prof. Dr. Ersin Akpınar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Oktay Armağan, Genel Mali Sekreter Dr. Aslı Öncel, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Uzman Ebe Nükte Taşlar, Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri Dr. Melisa Menemencioğlu olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHESEN Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, muhakkak ki pandemiden dolayı daha zorlu şartlarda görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşleyen süreçte önceliğimiz, hem toplum sağlığı hem de sağlık çalışanlarının refah çalışma ortamı ve koşulları olacak. Bu anlamda tüm uygulama iyileştirmelerinin girişimcisi ve takipçisi olamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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