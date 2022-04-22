Aile hekimlerinin maaşı ne zaman artacak? Aile hekimi güncel maaşıları ne kadar?

Aile hekimi maaşına zam mı geldi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Konuşmada aile hekimlerinin beklediği zam müjdesini veren Başkan Erdoğan, “Aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışması yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren hayatlarını daha huzurlu sürdürebilecekler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da çalışma ortamlarını iyileştirecek, refah seviyelerini düzeltecek adımlar atmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz görerek samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Bugüne kadar ne muhalefet gibi afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Temel hizmetlerin en başında gelen sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir konuda kat ettiğimiz mesafenin önemi olmadığına inanıyorum."

Aile hekimi güncel maaşıları ne kadar?

Aile hekimi maaşları 2022 senesinde aile hekiminin memurluk kıdemine ve meslekteki deneyimine bağlı olarak değişen tutarlarda verilir. Göreve yeni başlayan bir aile hekimi 7.200 TL maaş alırken, meslekte 25 yılın üzerinde görev alanlar 18 bin TL'ye kadar maaş ödemesi alırlar.

2022’de uzman aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ve 18 bin TL arasında değişmektedir. Bu değişimin sebebi ise hem puanlama sistemi hem de aile hekiminin evlilik durumudur. Çalışma yerinden 1.000 puan altında maaş puanı alan uzman aile hekimleri 7.200 TL ile 12.500 TL arasında maaştan yararlanırlar.

2022 pratisyen aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ile 12.500 TL arasında değişir. Evli olan, bir çocuğu olan ve çalışma yerinde 1.000 puan maaş puanına sahip olan pratisyen bir aile hekimi 12.500 TL maaştan yararlanır. Evli olan, eşi çalışmayan, çalıştığı yerde 1.000 puan maaş puanı hesaplanan pratisyen aile hekimi 7.200 TL maaş alır.

Eğer pratisyen aile hekimi henüz mesleğinde 1 yılı tamamlamışsa, evli değilse, çocuğu yoksa ve 1.000 puan maaş puanına sahipse, 7.200 TL maaş alır. Maaş puanının 1.000 puan olması, 25 yıl üstü çalışma yılı ve memurlukta en üst kıdem, evli olma, eşin çalışmaması, 2 çocuk sahibi olma şartlarına uyan kıdemli aile hekimleri 18 bin TL’ye kadar ek ödemeler kapsamında maaş alırlar.