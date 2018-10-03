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Aile hekimlerinde yeni dönem başladı!

Aile hekimlerinin de e-reçete uygulamasına geçişi amacıyla ön çalışmalar sürüyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:17
Aile hekimlerinde yeni dönem başladı!

Akşam gazetesinden Doruk Çakar'ın haberine göre, ilaçta sahte reçetenin engellenmesi ve kırtasiye masraflarını azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçıyla başlatılan e-reçete uygulamasının kapsamı genişliyor. Bu doğrultuda ekim ayı başı itibariyle işyeri hekimleri ve huzurevleri için e-reçeteye geçiş süreci başlamıştı. Aile hekimlerinin de e-reçete uygulamasına geçişi amacıyla ön çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, aile sağlığı merkezlerinin bu sisteme entegrasyonunun sağlanması amacıyla pilot uygulamanın başladığı bildirildi. Bu kapsamda İzmir’deki görev yapan tüm aile hekimlerinin reçetelerini e-reçete olarak hazırlamaları istendi. İzmir’de gerçekleşecek pilot uygulamayla ortaya çıkabilecek olası sorunlar belirlenecek. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:17
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