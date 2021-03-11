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Sağlık Aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
Sağlık

Aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?

Aile hekimi nasıl değiştirilir? Türkiye’nin sağlık alt yapısı koronavirüs salgınında tüm dünyanın takdirini kazandı. Koronvirüs aşısı uygulama konusunda dünyadaki en iyi 10 ülke arasında yer alan Türkiye’de sağlık ocakları önemli bir yere sahip. Milyonlarca kişi ilk adım sağlık hizmetleri için aile hekimliklerinden yararlanıyor. Pek çok kişi aile hekimini nasıl değiştirebileceğini, sağlık ocağını nasıl taşıyabileceğini araştırıyor. Peki, aile hekimi nasıl öğrenilebilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:44:00 -
Aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?

Aile hekimlikleri sağlık sistemi için son derece önemli. Çocukluk dönemi aşılarından, gebe takibine, hasta muayenelerine kadar sağlık ocakları son derece aktif merkezlerdendir. Her bireyin mahallesine en yakın aile hekimliğinde bir doktoru bulunuyor. İkamet değişikliklerinde vatandaşlar yeni aile hekimlerini nasıl nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, aile hekimi nasıl değiştirilir?  

Aile hekimi sorgulama nasıl yapılır?

Aile hekimi sorgulama işlemini birkaç yolla yapabilirsiniz. Sorgulamayı e devlet ya da e nabız üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 184 üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. En yakındaki sağlık ocağına giderek oradan da sorgulama yaptırabilirsiniz.

E devlet şifreniz var ise işlem son derece kolay. Öncelikle TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Ardından arama kısmına 'aile hekim bilgisi' yazın. Açılan sayfada aile hekimliği bilginizi görebilirsiniz.

Aile hekimimi nasıl değiştiririm?

İkamet değişikliğinde aile hekimliğinizde değişiyor. E devlet üzerinden ‘ikametgah değişikliği ‘ sayfasına giriş yaparak değişikliği işlemeniz gerekiyor. İkamet değişikliği yapıldıktan 5 gün sonra aile hekiminiz belirlenecektir. Bu süreçte acil olarak sağlık ocağına gitmeniz gerekiyorsa; kimliğinizle birlikte evinize en yakın sağlık ocağına gitmeniz ve durumu anlatarak sürecin öne çekilmesini talep edebilirsiniz.

İkamet değişikliği dışında kişiler arzu ederlerse mevcut doktorlarını da değiştirebiliyor. Bunun için e nabız üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca sağlık ocağında form doldurarak da hekiminizi değiştirebilirsiniz.

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