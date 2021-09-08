Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle aşı olmayanlar belirli alanlara girişti PCR testi bulundurmak zorunda. Bu sebeple aşı olan vatandaşlar nereden nasıl aşı kartı indirebileceklerini araştırıyor. Peki, aşı kartı nereden nasıl alınıyo?

Aile hekimi aşı kartı veriyor mu?

İki doz aşı olanlar, aşı sürecini tamamlamış sayılıyor. 2 doz aşını tamamlayan herkes aşı kartı alabiliyor. Aşı kartlarını aile hekimleri, hastaneler vermiyor. Söz konusu kartlar online olarak indiriliyor. E Nabız ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı indirebilirsiniz. E Nabız’a giriş yaptıktan sonra Covid-19 Bilgileri kısmından aşı kartınızı indirebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasını açtığınızda ana sayfada Covid-19 Aşı Bilgilerim kısmına tıklayarak telefonunuza aşı kartınızı indirebilirsiniz.

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