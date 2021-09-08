  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Macaristanlı paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü!
Avlanması yasak! İhlal edenlere para cezası uygulanacak
Putin'den Kırım açıklaması
Sağlık Aile hekimi aşı kartı veriyor mu?
Sağlık

Aile hekimi aşı kartı veriyor mu?

Korona aşı kartı nereden alınır? Koronavirüs salgını sebebiyle 2 doz alan vatandaşlara aşı kartı veriliyor. 2 doz aşı olanlar PCR testi zorunluluğu olan alanlara girebilmek için aşı kartına ihtiyaç duyuyor. Peki, aşı kartını aile hekimi mi veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 18:55:00 -
Aile hekimi aşı kartı veriyor mu?

Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle aşı olmayanlar belirli alanlara girişti PCR testi bulundurmak zorunda. Bu sebeple aşı olan vatandaşlar nereden nasıl aşı kartı indirebileceklerini araştırıyor. Peki, aşı kartı nereden nasıl alınıyo?

Aile hekimi aşı kartı veriyor mu?

İki doz aşı olanlar, aşı sürecini tamamlamış sayılıyor. 2 doz aşını tamamlayan herkes aşı kartı alabiliyor. Aşı kartlarını aile hekimleri, hastaneler vermiyor. Söz konusu kartlar online olarak indiriliyor. E Nabız ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı kartı indirebilirsiniz. E Nabız’a giriş yaptıktan sonra Covid-19 Bilgileri kısmından aşı kartınızı indirebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasını açtığınızda ana sayfada Covid-19 Aşı Bilgilerim kısmına tıklayarak telefonunuza aşı kartınızı indirebilirsiniz.

AŞI KARTI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen korona olursa tüm sınıf ve aileler karantinaya mı alınacak?
Öğretmen korona olursa tüm sınıf ve aileler karantinaya mı alınacak?

Eğitim

Öğretmen korona olursa tüm sınıf ve aileler karantinaya mı alınacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay