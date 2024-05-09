  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk isminden rahatsız olan Perihan'ı yerin dibine soktu! Helal olsun sana müdür

Özgür Özel kılıfına uydurdu! Belediyelerdeki aile saltanatına şaka gibi savunma!

Alçaklar itiraf etti! 'Türkiye bizi zayıf noktamızdan vurdu'

Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yine bildiğiniz gibi! Öğretmene şiddete “dur” değil “şov” dedi!

Fahiş fiyatçı ve stokçular için kara gün! O teklif komisyonda

Fatih Sultan Mehmet üniversitesinde neler oluyor?

CHP tipi liyakat: Karısını müdür yaptırdı

'500 ve 1000 liralık banknot basılacak' iddiası hakkında önemli açıklama!

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?
Yerel Aile faciası! Eşini öldürüp intihar etti geride 7 yaşındaki çocukları kaldı
Yerel

Aile faciası! Eşini öldürüp intihar etti geride 7 yaşındaki çocukları kaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:50:00 - 2024-05-09 22:01:25

Mersin'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu 7 yaşındaki çocuğunun annesi Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi 24117 Sokak'taki 13 katlı bir binanın 3 katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, İ.Z. (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi N.Z. (33) ile tartıştı. Tartışmada İ.Z., eşini tabanca ile birçok defa ateş ederek öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay esnasında çocukları okuldaymış!

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı!
Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı!

Gündem

Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı!

Vlog çeken genç kız dehşeti yaşadı! İstemeden korkunç bir intiharı kaydetti
Vlog çeken genç kız dehşeti yaşadı! İstemeden korkunç bir intiharı kaydetti

Sosyal Medya

Vlog çeken genç kız dehşeti yaşadı! İstemeden korkunç bir intiharı kaydetti

Gerçek mezarı açıldığında belli olacak! İntihar ettiği söylenmişti! O fotoğraflar ortaya çıktı
Gerçek mezarı açıldığında belli olacak! İntihar ettiği söylenmişti! O fotoğraflar ortaya çıktı

Gündem

Gerçek mezarı açıldığında belli olacak! İntihar ettiği söylenmişti! O fotoğraflar ortaya çıktı

İntihar olur dediler, yapamaz dediler, fabrikası yok dediler… TOGG zirveye bir yerleşti pir yerleşti
İntihar olur dediler, yapamaz dediler, fabrikası yok dediler… TOGG zirveye bir yerleşti pir yerleşti

Otomotiv

İntihar olur dediler, yapamaz dediler, fabrikası yok dediler… TOGG zirveye bir yerleşti pir yerleşti

Bizde üniversite yok ki! Celladına âşık epistemik köleler yetiştiren bir intihar kurumu var
Bizde üniversite yok ki! Celladına âşık epistemik köleler yetiştiren bir intihar kurumu var

Medya

Bizde üniversite yok ki! Celladına âşık epistemik köleler yetiştiren bir intihar kurumu var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23