Aile düşmanlarından Akit'e dava

Türkiye’nin yapı taşını oluşturan aile kurumuna Batı merkezli başlatılan sessiz savaşı deşifre eden, yanlış hukuki uygulamaları kamuoyunun gündemine taşıyan Akit’in susturulması için her yol deneniyor. Avrupa ülkelerinden aldıkları para yardımlarıyla Türkiye’de aile karşıtı çalışmalar yürüten Mor Çatı Vakfı’nın “Akit’i susturun” çağrısının ardından, Batı fonlarıyla ayakta duran kadın dernekleri de harekete geçerek aile haberlerinden dolayı Akit’in cezalandırılmasını istedi. Yurt dışı fonlarıyla rezil raporlar hazırlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun basın özgürlüğünü yok sayan suç duyurusunda Akit hakkında kamu davası başlatılması istendi.

"Akit ‘aile’ diyor, susturun!"

Son 10 yılda 1,2 milyon ailenin dağıldığı Türkiye’de aile birliğini çökerten 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, çocuk haczi, genç evlilik yasağı gibi yanlış uygulamaların düzeltilmesi noktasında gündem belirleyen manşetleriyle dikkat çeken gazetemiz Akit, mağdurların sesi ve soluğu olurken, aile bütünlüğünün ortadan kalkması için işbirlikçilerine yüksek bedellerle para akıtan Batı’yı rahatsız ediyor. Aileyi korumaya yönelik atılan her adıma ateş püsküren mihrakların uzantılarından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Akit’in genç evlilik mağdurlarına ilişkin haberleri hakkında suç duyurusunda bulunarak gazetemizin susturulmasını istedi. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün açtığı dava, feminist Avukat Halime Şenli Bilgin tarafından savcılığa sunuldu.

‘İslam’ denilmesinden de rahatsızlar, Batı ile mukayeseden de!

TKDF, konuya ilişkin “Bu zulüm bitsin”, “Bu yasa zinayı teşvik ediyor”, “Batı’da teşvik bizde hapis”, “Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın”, “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı”, “Bu rezaletin vebali büyük” başlıklı 6 haberimiz hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün suç duyurusunda, genç evliliklerin Batı ülkelerinde teşvik edilirken Türkiye’de yasak kapsamında bulunduğuna dair haberimizin dahi suç teşkil ettiği iddia edildi. Genç evlilik konusunda İslam’ın kriterlerini gündeme getirdiğimiz “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı” haberi bile suçmuş gibi yansıtıldı. Suç duyurusunda, “Toplumda uygulanacak olan TBMM’nin kabul ettiği yasalardır, din kuralları değildir” denildi.

‘Akit’in muhabirlerini de idarecilerini de cezalandırın'

18 yaş altında evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevlerine atılan kadınların feryatlarına yer veren haberlerimizin “çocuğun cinsel istismarı suçuna kamuoyunu teşvik” yalanıyla ifade edildiği suç duyurusunda, basın özgürlüğünü yok sayan şu sözler yer aldı: “Haberlerden yasal olarak sorumlu tüm kişiler hakkında soruşturma yapılmasını ve haklarında kamu davası açılarak yargılanıp cezalandırılmaları için gereğinin yapılmasını talep ederiz.” Genç evlendikleri gerekçesiyle “tecavüzcü” nitelemesiyle cezaevlerine atılan gençlerin, tecavüz ithamıyla suçlandıkları eşleriyle cezaevlerinde “pembe oda” uygulamasından faydalanarak baş başa kalabildikleri durumu yazdığımız “Pembe oda değil adalet istiyoruz” haberine dava açılmaması ise manidar karşılandı.

Haçlı'nın parasıyla millete kafa tutuyorlar

Akit’in sosyal ve vicdani sorumluluk gereği anayasal çerçevede yayınladığı aile haberlerinden dolayı susturulmasını talep eden TKDF, Türkiye’nin yüzde 40’ının ensest ilişki ile suçlandığı “Türkiye Ensest Atlası” adlı rezil raporun hazırlayıcısı olarak gündeme gelmişti. Aziz milletimizin tamamına yönelik iftira ve hakaret içeren ahlaksız yalanlarla bezeli rapor için TKDF’ye Finlandiya Büyükelçiliği’nden 1 milyon TL’yi aşkın fon aktarıldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı. 14 Eylül 2017’deki “Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar” manşetimiz ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun maskesi düşmüştü.

Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar

Mor Çete de "Akit'i susturun" demişti

AB fonlarıyla Türkiye’de etki ajanlığına soyunan Mor Çatı Vakfı da TKDF gibi Akit’in susturulmasını istemişti. Mor Çete, “2018 Ekim-Aralık” adlı e-bülteninde, 6284’ün yıkıcı etkilerine vurgu yaptığı ve aileyi korumaya yönelik ses getiren haberleri gerekçesiyle gazetemizin susturulması için Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu. Bültende, “Basında 6284 sayılı Yasa’yı kötüleme propagandası yapan (...) medya organları hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Mor Çete kudurdu: Akit'i susturun!

İşte aile düşmanlarını rahatsız eden o haberlerimiz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun suç duyurusunda bulunarak Akit’in muhabirleri ve idarecilerinin cezalandırılmasını talep ettiği suç duyurusuna konu olan 6 haberde Akit, şunları gündeme getirmişti:

BU ZULÜM BİTSİN: Sözde Kadın derneklerinin dava konusu yaptığı haber, tamamen kadınların beyanlarından oluşuyor. 27 Ağustos tarihli haberimizde erken yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucu eşleri tutuklanan annelerin bir bayramı daha buruk geçirdiği vurgulanmış, eşleri cezaevlerinde tutsak olan, çocukları yıllardır baba kokusuna hasret olan mağdur anneler, Akit’e yaptıkları açıklamalarda hem maddi hem de manevi olarak çöküntü yaşadıklarını, çocuklarının babalarından ayrı kaldığını söylemişlerdi.

Bu zulüm artık bitsin

BU YASA ZİNAYI TEŞVİK EDİYOR: Erken yaşta yuva kurarak akran evliliği yapan ancak 18 yaş altında nikah kıydıkları için haklarında başlatılan kamu davaları neticesinde ‘tecavüzcü’ muamelesi yapılarak cezaevlerine atılan eşlerin mağduriyetlerinin giderilmesini söyleyen siyasiler, akademisyenler, yazarlar ve STK temsilcileri Akit’e konuşarak; türkiye genelinde 3 bin 830 ailenin mağdur edildiği mevcut hukuki sorunların bir an evvel ortadan kaldırılarak, tek suçları aile kurmak olan çiftlerin yüzlerinin güldürülmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Bu yasa zinayı teşvik ediyor

BATI’DA TEŞVİK BİZDE HAPİS:Türkiye’deki Batı hayranlarının gönül karargahı durumundaki ABD’de, gayrimeşru ilişkilerin önüne geçmek ve nüfusu artırmak için evlilik yaşının 14’e kadar düşürüldüğü ve ailelerinin rızasıyla evlenme kararı alan genç çiftlerin ekonomik sıkıntı çekmesine engel olmak için de her ay 450 dolar para yardımında bulunulduğu, Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde evlilik yaşının 16’ya kadar düşürüldüğü gündeme taşınmıştı.

Batı’da teşvik bizde hapis!

AİLE DÜŞMANLARINA PABUÇ BIRAKMAYIN: 2016 yılında Ceza Muhakemesi Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile AK Parti Hükümetinin genç evlilerin mağduriyetlerini gidermek için harekete geçtiği ancak aile düşmanı feministler, CHP ve medyadan el çeken Doğan grubunun algı yönetimi ve yalan yanlış haberleriyle manipüle edildiğine dair haberimizde Akit’e konuşan hukukçular, hükümetin manipülasyonlara aldırış etmeksizin genç evlilerle ilgili çalışmanın yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini, mağduriyetlerin bu şekilde önlenebileceğini söylemişlerdi.

Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın

İSLAM’IN KRİTERİ BÜLUĞ ÇAĞI:Akit’e konuşan ilahiyatçılar, neslin ve nefsin korunması için gerekli olan evlilik konusunda İslam hukukunda yaş kısıtlaması konulmadığını, biyolojik olarak gençliğin göstergesi olan büluğ çağının şart koşulduğuna vurgu yapmışlardı.

Evlilikte İslâm’ın kriteri büluğ çağı

BU REZALETİN VEBALİ BÜYÜK: Zinanın değil nikahın önünün kapatıldığı ülkemizde yaşanan hazin vakaların kimisinde 17 yaşındaki hamile gencin plaj tuvaletinde doğum yapıp kaçtığı, kimisinde 16 yaşındaki kızın sınıf arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldığı, kimisinde ise doğum yapan genç kızın, çocuğunun babasının hangi sevgilisi olabileceğini kestiremediğine dair dehşet verici olaylar kamuoyu gündemine taşınmıştı.

Bu rezaletin vebali büyük

FARUK ARSLAN

