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Aile düşmanlarından Akit'e dava

Gazetemizin genç evlilik mağdurlarının sesini duyurması ve ailenin korunmasına yönelik ilkeli yayınları, laikçi çevrelerin arka bahçesi gibi çalışan güruhu kudurttu. "Akit'i susturun" diyen Mor Çatı'dan sonra Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Akit hakkında suç duyurusunda bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 10:50
Aile düşmanlarından Akit'e dava

Türkiye’nin yapı taşını oluşturan aile kurumuna Batı merkezli başlatılan sessiz savaşı deşifre eden, yanlış hukuki uygulamaları kamuoyunun gündemine taşıyan Akit’in susturulması için her yol deneniyor. Avrupa ülkelerinden aldıkları para yardımlarıyla Türkiye’de aile karşıtı çalışmalar yürüten Mor Çatı Vakfı’nın “Akit’i susturun” çağrısının ardından, Batı fonlarıyla ayakta duran kadın dernekleri de harekete geçerek aile haberlerinden dolayı Akit’in cezalandırılmasını istedi. Yurt dışı fonlarıyla rezil raporlar hazırlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun basın özgürlüğünü yok sayan suç duyurusunda Akit hakkında kamu davası başlatılması istendi.

"Akit ‘aile’ diyor, susturun!"

Son 10 yılda 1,2 milyon ailenin dağıldığı Türkiye’de aile birliğini çökerten 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, çocuk haczi, genç evlilik yasağı gibi yanlış uygulamaların düzeltilmesi noktasında gündem belirleyen manşetleriyle dikkat çeken gazetemiz Akit, mağdurların sesi ve soluğu olurken, aile bütünlüğünün ortadan kalkması için işbirlikçilerine yüksek bedellerle para akıtan Batı’yı rahatsız ediyor. Aileyi korumaya yönelik atılan her adıma ateş püsküren mihrakların uzantılarından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Akit’in genç evlilik mağdurlarına ilişkin haberleri hakkında suç duyurusunda bulunarak gazetemizin susturulmasını istedi. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün açtığı dava, feminist Avukat Halime Şenli Bilgin tarafından savcılığa sunuldu.

İslam’ denilmesinden de rahatsızlar, Batı ile mukayeseden de!

TKDF, konuya ilişkin “Bu zulüm bitsin”, “Bu yasa zinayı teşvik ediyor”, “Batı’da teşvik bizde hapis”, “Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın”, “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı”, “Bu rezaletin vebali büyük” başlıklı 6 haberimiz hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TKDF Başkanı Canan Güllü’nün suç duyurusunda, genç evliliklerin Batı ülkelerinde teşvik edilirken Türkiye’de yasak kapsamında bulunduğuna dair haberimizin dahi suç teşkil ettiği iddia edildi. Genç evlilik konusunda İslam’ın kriterlerini gündeme getirdiğimiz “Evlilikte İslam’ın kriteri büluğ çağı” haberi bile suçmuş gibi yansıtıldı. Suç duyurusunda, “Toplumda uygulanacak olan TBMM’nin kabul ettiği yasalardır, din kuralları değildir” denildi.

‘Akit’in muhabirlerini de idarecilerini de cezalandırın'

18 yaş altında evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevlerine atılan kadınların feryatlarına yer veren haberlerimizin “çocuğun cinsel istismarı suçuna kamuoyunu teşvik” yalanıyla ifade edildiği suç duyurusunda, basın özgürlüğünü yok sayan şu sözler yer aldı: “Haberlerden yasal olarak sorumlu tüm kişiler hakkında soruşturma yapılmasını ve haklarında kamu davası açılarak yargılanıp cezalandırılmaları için gereğinin yapılmasını talep ederiz.” Genç evlendikleri gerekçesiyle “tecavüzcü” nitelemesiyle cezaevlerine atılan gençlerin, tecavüz ithamıyla suçlandıkları eşleriyle cezaevlerinde “pembe oda” uygulamasından faydalanarak baş başa kalabildikleri durumu yazdığımız “Pembe oda değil adalet istiyoruz” haberine dava açılmaması ise manidar karşılandı.

Haçlı'nın parasıyla millete kafa tutuyorlar

Akit’in sosyal ve vicdani sorumluluk gereği anayasal çerçevede yayınladığı aile haberlerinden dolayı susturulmasını talep eden TKDF, Türkiye’nin yüzde 40’ının ensest ilişki ile suçlandığı “Türkiye Ensest Atlası” adlı rezil raporun hazırlayıcısı olarak gündeme gelmişti. Aziz milletimizin tamamına yönelik iftira ve hakaret içeren ahlaksız yalanlarla bezeli rapor için TKDF’ye Finlandiya Büyükelçiliği’nden 1 milyon TL’yi aşkın fon aktarıldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı. 14 Eylül 2017’deki “Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar” manşetimiz ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun maskesi düşmüştü.

Ahlaksız rapor için 1 milyon almışlar

Mor Çete de "Akit'i susturun" demişti

AB fonlarıyla Türkiye’de etki ajanlığına soyunan Mor Çatı Vakfı da TKDF gibi Akit’in susturulmasını istemişti. Mor Çete, “2018 Ekim-Aralık” adlı e-bülteninde, 6284’ün yıkıcı etkilerine vurgu yaptığı ve aileyi korumaya yönelik ses getiren haberleri gerekçesiyle gazetemizin susturulması için Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu. Bültende, “Basında 6284 sayılı Yasa’yı kötüleme propagandası yapan (...) medya organları hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Mor Çete kudurdu: Akit'i susturun!

İşte aile düşmanlarını rahatsız eden o haberlerimiz

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun suç duyurusunda bulunarak Akit’in muhabirleri ve idarecilerinin cezalandırılmasını talep ettiği suç duyurusuna konu olan 6 haberde Akit, şunları gündeme getirmişti:

BU ZULÜM BİTSİN: Sözde Kadın derneklerinin dava konusu yaptığı haber, tamamen kadınların beyanlarından oluşuyor. 27 Ağustos tarihli haberimizde erken yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucu eşleri tutuklanan annelerin bir bayramı daha buruk geçirdiği vurgulanmış, eşleri cezaevlerinde tutsak olan, çocukları yıllardır baba kokusuna hasret olan mağdur anneler, Akit’e yaptıkları açıklamalarda hem maddi hem de manevi olarak çöküntü yaşadıklarını, çocuklarının babalarından ayrı kaldığını söylemişlerdi.

Bu zulüm artık bitsin

BU YASA ZİNAYI TEŞVİK EDİYOR: Erken yaşta yuva kurarak akran evliliği yapan ancak 18 yaş altında nikah kıydıkları için haklarında başlatılan kamu davaları neticesinde ‘tecavüzcü’ muamelesi yapılarak cezaevlerine atılan eşlerin mağduriyetlerinin giderilmesini söyleyen siyasiler, akademisyenler, yazarlar ve STK temsilcileri Akit’e konuşarak; türkiye genelinde 3 bin 830 ailenin mağdur edildiği mevcut hukuki sorunların bir an evvel ortadan kaldırılarak, tek suçları aile kurmak olan çiftlerin yüzlerinin güldürülmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Bu yasa zinayı teşvik ediyor

BATI’DA TEŞVİK BİZDE HAPİS:Türkiye’deki Batı hayranlarının gönül karargahı durumundaki ABD’de, gayrimeşru ilişkilerin önüne geçmek ve nüfusu artırmak için evlilik yaşının 14’e kadar düşürüldüğü ve ailelerinin rızasıyla evlenme kararı alan genç çiftlerin ekonomik sıkıntı çekmesine engel olmak için de her ay 450 dolar para yardımında bulunulduğu, Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde evlilik yaşının 16’ya kadar düşürüldüğü gündeme taşınmıştı.

Batı’da teşvik bizde hapis!

AİLE DÜŞMANLARINA PABUÇ BIRAKMAYIN: 2016 yılında Ceza Muhakemesi Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile AK Parti Hükümetinin genç evlilerin mağduriyetlerini gidermek için harekete geçtiği ancak aile düşmanı feministler, CHP ve medyadan el çeken Doğan grubunun algı yönetimi ve yalan yanlış haberleriyle manipüle edildiğine dair haberimizde Akit’e konuşan hukukçular, hükümetin manipülasyonlara aldırış etmeksizin genç evlilerle ilgili çalışmanın yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini, mağduriyetlerin bu şekilde önlenebileceğini söylemişlerdi.

Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın

İSLAM’IN KRİTERİ BÜLUĞ ÇAĞI:Akit’e konuşan ilahiyatçılar, neslin ve nefsin korunması için gerekli olan evlilik konusunda İslam hukukunda yaş kısıtlaması konulmadığını, biyolojik olarak gençliğin göstergesi olan büluğ çağının şart koşulduğuna vurgu yapmışlardı.

Evlilikte İslâm’ın kriteri büluğ çağı

BU REZALETİN VEBALİ BÜYÜK: Zinanın değil nikahın önünün kapatıldığı ülkemizde yaşanan hazin vakaların kimisinde 17 yaşındaki hamile gencin plaj tuvaletinde doğum yapıp kaçtığı, kimisinde 16 yaşındaki kızın sınıf arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldığı, kimisinde ise doğum yapan genç kızın, çocuğunun babasının hangi sevgilisi olabileceğini kestiremediğine dair dehşet verici olaylar kamuoyu gündemine taşınmıştı.

Bu rezaletin vebali büyük

 

FARUK ARSLAN

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:50
  1. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Küçükçekmece
  3. Canan Güllü
  4. Finlandiya Büyükelçiliği
  5. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
  6. Mor Çatı Vakfı
  7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  8. Adalet Bakanlığı

YORUM YAZ

  • HORASANHORASAN52 dk önce
    Sorosun p... leri bu ülkeyi terkedin
  • YalçınYalçın57 dk önce
    AKİT bu aziz milletin bağrından çıkmıştır.O BİZİM dir.Bu milletin MİKROPLARI,buna sizin gücünüz yetmeyecektir.
  • NİHATNİHAT1 sa önce
    Batı ve içimizdeki siyonist köpekleri var oldukça;ne bu ülkeye,ne bu devlete,nede bu körpe nesillere rahat yoktur..Nesillerimizdeki çürüme,milletimizdeki kokuşma devam edecektir...
  • MemetMemet1 sa önce
    Akit TV ve AKİT GAZETESİ bü Milletin ÖZ EVLADI dır.Susturmaya,siyonist beslemelerinin gücü Susturulması ve bu ülkeden sürülmesi gerekenler asıl kendileridir.Buna kimsenin hele sapkınların gücü yetmeyecektir.
  • darağaçdarağaç1 sa önce
    Hükümetin en başarız olduğu ve toplumu felakete sürükleyen konu AİLE' dir. seçim ve oy kaygısına bakılmadan, feminist derneklerden ve eşcinsel örgütlerden korkmadan 6284 sayılı kanunun ülkeyi içine düşürdüğü yıkım bir an önce durdurulmalı. yerli ve milli bir aile kanunu yapılmalıdır.
  • nevzat45nevzat451 sa önce
    Yeni akit ve sema maraşlı hanım efendi; aileyi korumak adına yaptıgınız çalışmalar için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah C.C. dogrunun yolundadır. ne olur bu davayı sonuna kadar sürdürün.
  • Batı zihniyetinden kurtuluşBatı zihniyetinden kurtuluş1 sa önce
    İlim tahsili haricinde erken evlenilmesi gerekiyor. Tabiki ilim derken bu okulları kastedmiyoruz. Avrupa fonlarından trilyonlarca para gönderilirek kadınları fitnede kullanmaya çalışıyorlar. Adını okuma, ekonomik özgürlük aldatmasıyla yapıyorlar. Suriyelilere 3-5 kuruşu çok gören avrupa.
  • fayik_67fayik_671 sa önce
    Bu aile düşmanları bizim dediğimiz iktidarın döneminde; aileyi yok etme cesaretini nereden buluyorlar, sn. fatma şahin döneminde hazırlanan 6284 sayılı kanunun hesabını biri vermeli. 100 günlük icraat programında da yer alan müebbet nafakanın kaldırılması işi yine seçim sonrasına, yine sonraya yine sonraya.... bitmez ayın son çarşambasına...
  • İsmail arslanİsmail arslan1 sa önce
    Hiç şaşırmadım.kadınları şikayete mahkemeye alıştıran zihniyetten ne beklenir...
  • orhanorhan1 sa önce
    Müesses nizama göbekten bağlı partiler sendikalar stklar medyalar sanatçılar reklam ve dizi sektöründe iyi organizeler
  • Aytekin ŞENELAytekin ŞENEL1 sa önce
    Benim gibi Ömür Boyu NAFAKA ve diğer Mağdurların sesi olan Yeniakit Gazetesine karşı mor çatı, TKDF ,feminist Feminazi vb. gibi HAİN derneklerin Aile birliklerinin yıkılışında öncülük yapmalarını AKİT Gazetesine saldırmalarını şiddetle kınıyorum. Bu Dernekleri ALLAH'a Havale ediyorum. ALLAH bildiği gibi yapsın bu hain dernekleri Yeni Akit Gazetesinin yanındayım. ama ne yazıkki Müslüman Ülkemizde bunların destek verdiği kanunlara yasalar var. Hükümetimiz bu olayları bir an önce dikkate almalıdır.
  • erhan erhan 1 sa önce
    Hepimizin mahallesinde bir iki tanede olsa ölen babasının veya eşinin maaşını almasına rağmen başkası ile beraber yaşayan insan varmı yokmu?.
  • abbasabbas1 sa önce
    Norveç başbakanı halkına en az iki çocuk yapın dedi şimdi onada bizim yatak odamıza müdehale tek adam diktatörlük cihatçılıkdiyeceklermi bakalım.
  • erol52erol521 sa önce
    6284 sayılı yasa kaldırılmalı ve aileden sorumlu bakanımız Sema MARAŞLI olmalıdır.
  • cavit sağlamcavit sağlam1 sa önce
    Yetkili savcıların bu tür derneklerin şikayetlerine takipsizlik vereceğini düşünüyorum. Bence bu tür dernekler acilen kapatılmalıdır. ver onların hakkında inceleme başlatılmalıdır.
  • ahmet yıldızahmet yıldız1 sa önce
    YENİ AKİT; çok doğru yoldasınız, okurlarınız sizin yanınızda, bu tür derneklerin hangi fonlardan ve ne amaçla beslendiği iyi araştırılsın, görülecektir ki tek amaçları türk toplumunu parçalayıp, feminizmi ve eşcinselliğe yasal dayanak hazırlamak ve bunu da 6284 sayılı yasa ile başardılar.
  • ÖzgünÖzgün1 sa önce
    Şer odaklarının yanında olursanız aha işte birikeride tutar doğrusu budur der.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Hakkın sesi susmaz susmayacak İNŞAALLAH. SN AKİT DURMAK YOK YOLA DEVAM. HAK HAKİKAT NEYSE O. ALLAH RAZI OLSUN AKİTDEN.
  • koalakoala1 sa önce
    SOROS"pu çocukları ve batı destekli kuruluşlar Türk İslam Aile ahlak değer ve kavramlarını yıkmak ayaklar altına almak ve yoketmek için durmadan çalışıyor. ALLAH bunları KAHRETSİN İNŞALLAH.
  • Kadir almazKadir almaz1 sa önce
    Akit ailesinin yanindayiz
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    Cinsel Sapık, aşağılık zümrenin ne dediği çok önemli değil, memleketin sahiplerini asıl dehşete düşüren, muhafazakar görünümlü AKP'nin bunların istediği tüm kanunları, halkdan habersiz çıkarmış olması ve sizin bayraktarlığını yaptığınız, halkın çoğunluğunun değiştirilmesi talebine de 3 maymunları oynamasıdır.
  • aliali1 sa önce
    mor çatı kapatılmalıdır.
  • ihsanihsan2 sa önce
    böyle saçma sapan vakıfları kudurmayın veya iyi denetleyin emniyet işe girsin kaç defa yazacağız be yetti
  • şenay doğan şenay doğan 2 sa önce
    dava sürecinde rum 21i ve bakara 223ü zikir edinin davayı kazanırsanız mahkemeler allah yolunda allahın ayetleri için birşey yapmış olurlar sizi destekleyen herkes de payını alır davayı kaybederseniz allah ayetlerini kafirlere ve münafıklara çiğnetmez yolunuz bahtınız açoık olsun allaha emanet olun

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