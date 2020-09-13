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Gündem Aile düşmanı kanun gözden geçirilmeli!
Gündem

Aile düşmanı kanun gözden geçirilmeli!

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği, boşanma ve boşanma sonrası yaşanan mağduriyetler ve mağduriyetlerin minimum seviyeye indirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:41:00 -
Aile düşmanı kanun gözden geçirilmeli!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Bugün Çekmeköy’de  bir araya gelecek dernek üyeleri, İstanbul Sözleşmesi, 6284 ile ilgili mağduriyet konusunda basın açıklamasında bulunacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, “Aileleri parçalayan, eşcinselliği yayan, toplumu çürüten İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı iftira kanunu iptal edilmelidir. Süresiz nafaka zulmüne ve çocuk haczine son verilmeli, evliliklerde zina suç olarak tanımlanmalı ve cinsel bölücülük yapan dernekler kapatılmalıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

musa

Süresiz nafaka zulümdur.
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