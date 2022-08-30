İhtiyaç sahibi ailelere pek çok destek ödemesi bulunuyor. Aile destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Kimler ne kadar aile desteği ödemesi alıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" ifadesini kullandı.

Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerini küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını vurgulayarak, "Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

Aile destek programlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar sisteme TC kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle giriş sağlıyor. e-Devlet sistemine giriş sağlayanlar 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu' sayfasına ulaşarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.