  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aile Desteği ödemeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?
Ekonomi

Aile Desteği ödemeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Aile Desteği ödemeleri kime ne zaman yatacak? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Aile Desteği programından öreme bekleyenler ise ödemelerin ne zaman ayın kaçında ödeneceğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 20:40:00 -
Aile Desteği ödemeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. 16.20’da başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00 sularında açıklamalarda bulundu. Peki, kime ne zaman ne kadar ödeme yapılacak?

Aile Desteği ödemeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile desteği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Aile Desteği Kapsamında 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesabına yatacaktır” dedi.

Aile Destek Programı nedir?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek programı başvuruları nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek ödemesi ne kadar? 

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)                   Aylık Destek Tutarı (TL)

 

450 TL ve altı                                                                     1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı                                       1.100

911,15 TL üzeri ─  1372,30 TL ve altı                               950

1372,30 TL üzeri ─  1833,45 TL’den az                            850

İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak
İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak

Ekonomi

İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak

Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'
Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'

Ekonomi

Eksi 40 derecede yetiştirildi! 'Gelecek yıl...'

Borsa günü rekor seviyede bitirdi
Borsa günü rekor seviyede bitirdi

Ekonomi

Borsa günü rekor seviyede bitirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23