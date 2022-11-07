Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. 16.20’da başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.00 sularında açıklamalarda bulundu. Peki, kime ne zaman ne kadar ödeme yapılacak?

Aile Desteği ödemeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile desteği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Aile Desteği Kapsamında 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesabına yatacaktır” dedi.

Aile Destek Programı nedir?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek programı başvuruları nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek ödemesi ne kadar?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az 850