Aile dernekleri 15 Mayıs’ta Kadıköy’de

Resul Ekrem Şahan

TABİ Platformu adına Akit’e konuşan Ramazan Tan, “Bazı hukukçular İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin hukuka uygun olmadığını iddia ediyor. 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. fıkrası ile bu yetki TBMM ve AYM ile zaten Cumhurbaşkanına verilmiş ve İstanbul Sözleşmesi hukuki olarak da iptal edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’ne hayran partiler var ama İstanbul Sözleşmesi hiç var olmamış ve hukuka uygun olarak da feshedilmiştir. Ancak 6284 sayılı iftira ile aile yıkma kanunu, CEDAW, Lanzoretti, TMK, TCK gibi birçok mevzuat İstanbul sözleşmesinden daha yıkıcıdır. Bu nedenle kanunlarımızın tekrar gözden geçirilmesi milletin değerlerine uygun kanunlar çıkarılmalıdır” dedi.

Cinsiyetçi yasaların tamamı kaldırılmalıdır!

Tan, şöyle devam etti; “Genç evliler derhal hapisten çıkarılmalı yapılan devlet zulmüne bedel, kendilerine tazminat ödenmelidir. Süresiz nafaka uygulaması evliliği bitirme noktasına getirmiştir. Acilen kaldırılmalıdır. Velayetin sorgusuz sualsiz anneye verilmemesi çocuğun üstün yararının gerçekten gözetilmesi gerekir. Babalar ziyaretçi değildir. Çocukları babalarına düşman eden kişilerden velayet alınmalıdır. Taciz, tecavüz iddialarında delil belge olmadan ceza verilmesinin önüne geçilmelidir. Yargı cinsiyetçi kararlara son vermelidir. Taraf tutarak cinsiyetçi kararlar veren hâkimler cezalandırılmalıdır. Pozitif ayrımcılık maskesi ile yapılan tüm cinsiyetçi yasaların tamamı kaldırılmalıdır. Cinsiyetçi idari uygulamalar yapanlar ceza almalıdır. Son olarak İstanbul sözleşmesini fesih eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarken Türk Aile Birliği olarak kendisi ile görüşme talebimizi yineliyoruz.”