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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti

Musa Dinç'in yazdığı "Gül ve Düşün" ile Selma Aydın'ın yazdığı "Yolsuz Dere" adlı kitaplar, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:08:45 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Musa Dinç'in yazdığı "Gül ve Düşün" ile Selma Aydın'ın yazdığı "Yolsuz Dere" adlı kitapları, "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Musa Dinç'in "Arı Sanat Yayınları" tarafından basımı yapılan "Gül ve Düşün" kitabındaki bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kurul ayrıca, Selma Aydın'ın "İkinci Adam Yayınları"nca basımı yapılan "Yolsuz Dere" kitabındaki bazı ifade ve tasvirlerin de 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen etkide bulunacak nitelikte olduğunu kararlaştırdı.

Bu kararların ardından, iki kitap "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

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