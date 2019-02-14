Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.
IHAAW100617-EKO/14-02-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.14 Şubat 2019 Perşembe 10:11
IHAAW100617-EKO/14-02-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.14.02.2019 10:06:17TSINNNN
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