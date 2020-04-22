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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı."

2020-04-22 18:07:22 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı."
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