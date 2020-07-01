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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:55:41 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS tercihlerinin ilki 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisi 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılabilecek."
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