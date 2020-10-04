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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:45:01 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alan alçak saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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