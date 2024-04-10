  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan Türkiye'ye büyük alçaklık! Cihat Yaycı açıkladı, herkes 'Bu nasıl olur?' diyor

Bakan Yerlikaya kararı duyurdu! İstanbul ve Ankara için 24 saatlik yasak

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yurdun dört bir yanında bayram namazı sevinci

Siz ya ne yazdığınızın farkında değilsiniz, Ya da İsrail’e karşı değilsiniz! Bayram bizi uyandırsın

Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi

Tahran'ı zora düşürecek çıkış: Türkiye orayı henüz işgal etmiyorsa bu İran yüzünden

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e görülmemiş çağrı! 27 Nisan'da bunu yap

Türkiye ile birlikte operasyona katılmak istediklerini duyurdu! Ankara S-400'leri oraya gönderiyor

Haluk Bayraktar gece yarısı her şeyi deşifre etti! Duyan şok olacak: Arkasında onun adamları var
Gündem Aile bayramlaşmasını kabristanda yaptı! Depremzede acılı babanın sözleri yürekleri kanattı
Gündem

Aile bayramlaşmasını kabristanda yaptı! Depremzede acılı babanın sözleri yürekleri kanattı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 17:43:00 - 2024-04-10 18:39:03

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, “Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiği deprem bölgesinde vatandaşlar, bayramın ilk günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Adana’da Kabasakal Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen vatandaşlar, kabirlere çiçek de bıraktı. Kabir ziyaretlerinde hüzünlü anlar yaşandı.

Asrın felaketine Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalanan ve depremde eşini, 3 çocuğunu, annesi ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca için de bayram büyük acı ile geçiyor.

“Bayramda sarılacak bir evladım kalmadı”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan baba Karaca, bayramda boynuna sarılacak tek bir çocuğunun kalmadığını, ailesini depremde kaybettiğini kaydetti. Gaziantep’te işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulan Fatih Karaca, “Bu acı anlatılmaz. Dünya kadar malım olsa ne ki bayramda sarılacak bir evladım kalmadı. Her şey düğümleniyor boğazımda” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kızım gelir diye bekliyorum”

13 yaşındaki kızı İrem Karaca’nın da depremden bu yana kayıp olduğunu söyleyen Karaca, “Bu acı anlatılmıyor. Bu acının tarifi yok. Baba diyerek yanıma gelen kimse kalmadı. Ailemi 6 gün sonunda enkazdan çıkarttım. 6 günün sonundaki bazı paylaşımlardan sonra gönüllüler geldi ve cenazelerimizi çıkarttık. Annem ve kayınvalidem misafirliğe gelmişti. Onlar da hayatını kaybetti. Kızım gelir diye bekliyorum ama yok. Enkazı üç sefer aradık ama yok çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“DNA testim hiç uyuşmadı”

Kızından gelecek umutlu bir haberi beklediğini anlatan Karaca, “DNA testim hiç uyuşmadı. Bizi bir polis aradı ve ‘8-9 Şubat’ta görüştüm’ dedi. Sadece bu var elimizde. Gelecek diyerekten Allah’a dua ediyoruz. Yakınlarımla, sevdiklerimle dua ediyorum” diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Binlerce insan akın etti! Ayasofya Camii'nde bayram namazı coşkusu
Binlerce insan akın etti! Ayasofya Camii'nde bayram namazı coşkusu

Gündem

Binlerce insan akın etti! Ayasofya Camii'nde bayram namazı coşkusu

Cuntacılar dışarıda! Mazlumlar 62 bayramdır ailelerine hasretler
Cuntacılar dışarıda! Mazlumlar 62 bayramdır ailelerine hasretler

Gündem

Cuntacılar dışarıda! Mazlumlar 62 bayramdır ailelerine hasretler

33 binden fazla Filistinli şehit oldu! Soykırımın gölgesinde bayram namazı
33 binden fazla Filistinli şehit oldu! Soykırımın gölgesinde bayram namazı

Gündem

33 binden fazla Filistinli şehit oldu! Soykırımın gölgesinde bayram namazı

Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Oruç

Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23