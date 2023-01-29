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Gündem Aile Bakanlığı'nın aklına nihayet geldi! H.K.G.'nin davasına yayın yasağı
Gündem

Aile Bakanlığı'nın aklına nihayet geldi! H.K.G.'nin davasına yayın yasağı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, ortada bir mahkeme kararı olmamasına karşın günlerce linç edilmesine göz yuman yetkililer, H.K.G.'nin yarın başlayacak ilk duruşmasına yayın yasağı getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 23:39:00 -
Aile Bakanlığı'nın aklına nihayet geldi! H.K.G.'nin davasına yayın yasağı

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra başlatılan linç kampanyası sebebi ile, Gümüşel ile H.K.G.'nin iftiraya maruz kalan eşi Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.K.G.'nin ortaya attığı iddialarla, Gümüşel'e günlerce linç kampanyası yürütülmesine göz yuman Aile Bakanlığı, mahkemeye, yarın başlayacak ilk duruşma için yayın yasağı kararı aldırdı.

H.K.G. geçtiğimiz hafta verdiği ilk ifadesinde, evlendiğinde 6 yaşında değil, 15 yaşında olduğunu kabul etmiş ve ünlü radyocu Zeki Kayahan Coşkun ile uzun bir süre mesajlaştıklarını iddia etmişti.

H.K.G. aynı zamanda kendisinin ifade vermediğini, önüne koyulan belgeyi içinde yazanları bilmeden imzaladığını da söylemişti.

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