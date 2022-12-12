Sol medyadan mahkemeye Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi ve Kadir İstekli için "tutuklama" baskısı!

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdiği iftirasından sonra sol medya ile dernekler ve STK'ların "çocuk istismarı" çığırtkanlığı sürerken, muhalefet partilerinin milletvekilleri de TBMM kürsüsünde provokasyonu arttırarak devam ettirdi.

Tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtıcı çağrı

Hiranur Vakfı üzerinden başlatılan kara propaganda İslam'a ve tüm tarikatlara yönelik bir nefret kampanyasına dönüştü. Öte yandan ülke genelinde sol gruplar sokaklara çıkarak halkı tarikatlara karşı kışkırtmaya çalıştı.

Bir yandan hukuki süreç devam ederken, iftiranın odağındaki Yusuf Ziya Gümüşel ile H.K.G.'nin annesi ve eşi Kadir İstekli'nin de tutuklanması için baskı yapılıyor.

Süreci en başından beri takip ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından hedefe konulurken, siyasilerin de hukuki süreci etkileme çabaları devam ediyor.