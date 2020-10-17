Aile Bakanlığı’ndan “Muzır İçerikle Mücadele Programı”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen kitaplarla ilgili çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kurulun çoğunlukla resen, zaman zaman da şikayet üzerine çocuk kitaplarını incelediğini anlattı.
Bakan Selçuk, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun çalışmalarının genişletilerek vatandaşların şikayet ve bireysel başvurularının dikkate alınacağı yeni bir mekanizmayı uygulamaya alacaklarını vurgulayarak, “Bakanlık olarak Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı’nı başlatıyoruz. Bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu daha formal, başvuruların yapılabildiği, web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı olan bir yapıya kavuşturacağız. Kurula şu an doğrudan başvuru yapılamıyor. Yeni yapıda vatandaşlarımız çocuklar için zararlı içeriklerle ilgili kurula doğrudan şikayetlerini iletebilecek” dedi.