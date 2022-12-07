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Siyaset Aile Bakanlığı'ndan Hiranur Vakfı açıklaması!
Siyaset

Aile Bakanlığı'ndan Hiranur Vakfı açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, davaya müdahil olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:38:00 - 2022-12-07 23:58:04
Aile Bakanlığı'ndan Hiranur Vakfı açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiasına ilişkin davaya müdahil olduklarını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir.

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