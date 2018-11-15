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Aile Bakanı Zümrüt Selçuk: Hedefimize ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi'yle ilgili yapmış olduğu açıklamada,“100 Günlük İcraat Programı'nda öngörülen hedefimize ulaştık, Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık” dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Aile Bakanı Zümrüt Selçuk: Hedefimize ulaştık

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanlar sunmak amacıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla sürdürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını açıkladı. Bakan Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 100 Günlük İcraat Programı kapsamında gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik. Yine, 100 Günlük İcraat Programı Kapsamında projenin 23 ilden 81 ilimize yaygınlaştırılmasını sağladık” dedi.

 "826 sosyal-kültürel, 491 sportif etkinlik düzenlendi"

Proje kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetler ile çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklendiğini, akademik faaliyetler ile de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlandığını vurgulayan Selçuk, “Okul Destek Projesi ile 4 bin 446 çocuğumuzun kütüphanelere ve bin 879 çocuğumuzun da sanatsal ve sportif kurslara kaydı yaptırıldı. Proje doğrultusunda 826 sosyal-kültürel, 491 de sportif etkinlik düzenlendi” açıklamasında bulundu.

Ayrıca meslek elemanlarının da çocuklar ve aileler ile yakından ilgilenerek, onlarla birebir çalışma imkanı bulduklarını belirten Bakan Selçuk, bakanlık tarafından çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verildiğini kaydetti. Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitabın incelenmesinin bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapıldığını ve uygun kriterlere sahip çocuk dostu kitapların isimlerinin kamuoyu ile paylaşıldığını kaydederek, "Çocuklarımızın kişisel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı içeriklerle mücadelemiz bu çalışmalarla sürecek" dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
  1. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
  2. Okul Destek Projesi
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  4. 100 Günlük İcraat Programı
  5. Açıklama

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