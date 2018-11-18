Aile Bakanı Selçuk ile Sanayi Bakanı Varank ve eşi, İstiklal'de yürüyüşe çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim İstiklal caddesinde yürüyüş yaptı.

Kestane alarak yürüyüşlerine devam eden üçlünün sevimli halleri, sıcak görüntüler oluşturdu.