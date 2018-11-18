Aile Bakanı Selçuk ile Sanayi Bakanı Varank ve eşi, İstiklal'de yürüyüşe çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Taksim İstiklal caddesinde yürüdü.18 Kasım 2018 Pazar 22:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Taksim İstiklal caddesinde yürüyüş yaptı.
Kestane alarak yürüyüşlerine devam eden üçlünün sevimli halleri, sıcak görüntüler oluşturdu.
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