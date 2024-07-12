Aile Bakanı Mahinur Göktaş öyle bir hareket yaptı ki... Video Türkiye gündemine oturdu

Senegal’in başkenti Dakar’da, sıcaklık 40 derecenin üstünde seyrederken, Türkiye’nin desteklediği önemli bir projenin açılış töreni gerçekleştirildi. Tören sırasında, konuşmacılar güneşten korunmak için Afrikalı kadınların tuttuğu şemsiyelerin altında konuşmalarını yaptı. Bu durum, Batı'nın sömürgeci anlayışının hala izlerini taşıyan bir alışkanlık olarak dikkat çekti.

Ancak, törene katılan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, diğer konuşmacıların aksine kendisine şemsiye tutulmasını istemedi. Bu davranış, Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımını ve misyonunu yansıtan bir duruş olarak büyük takdir topladı. Bakan Göktaş’ın bu tutumu, Türkiye’nin insani ve eşitlikçi değerlerini öne çıkarırken, Batı’nın sömürgeci anlayışının eleştirisi olarak da değerlendirildi.

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik projelerde sergilediği bu yaklaşım, sömürgeci geçmişten farklı olarak, karşılıklı saygı ve iş birliğine dayanan bir ilişki kurma çabasını gösteriyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bu hareketi, Türkiye’nin Afrika’ya yönelik politikasının bir simgesi olarak öne çıkıyor.